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Беф бургиньон: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

19.08.2020

Беф бургиньон, або яловичина по-бургундськи — це традиційна страва французької кухні, яка готується з тушкованих, злегка обсмажених шматочків яловичини в густому винному соусі на бульйоні. Усю цю смакоту приправляють часником, цибулею, морквою і грибами. Покроковий рецепт від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.

Беф бургиньон

Інгредієнти:

  • яловичина (лопаткова частина) — 600 г
  • бекон (сирокопчений) —  120 г
  • оливкова олія —  ​​0,5 ст. л.
  • морква —  225 г
  • цибуля ріпчаста —  1 шт.
  • часник — 1 зубчик
  • коньяк —  50 мл
  • вино червоне напівсолодке — 400 мл
  • бульйон (курячо-яловичий) — 1 стакан
  • томатна паста —  1 ст. л.
  • чебрець —  2 гілочки
  • вершкове масло —  2 ст. л.
  • борошно — 1 ст. л.
  • гриби (шампіньйони) — 250 г
  • сіль, перець — за смаком

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Приготування:

  1. Обсмажуємо бекон, щоб розтопився зайвий жир.
  2. Прибираємо його, а в цьому жирі обсмажуємо яловичину до золотистого кольору з усіх боків, попередньо нарізавши її шматочками 3 на 3 см (помити і висушити паперовим рушником).
  3. Додаємо томатну пасту і продовжуємо смажити близько 5 хвилин.
  4. Додаємо гриби, цибулю, моркву (нарізані так само), дрібно нарізаний часник і коньяк.
  5. Заливаємо червоним вином, потім доливаємо бульйон так, щоб м’ясо було трохи покрито рідиною.
  6. На окремій сковороді прогріваємо борошно на вершковому маслі та перекладаємо в наше м’ясо з овочами.
  7. Перемішуємо і заливаємо вино разом з чебрецем.
  8. В кінці додаємо бекон.
  9. Доводимо вміст до кипіння, потім закриваємо кришкою і тушкуємо на самому повільному вогні 2—2,5 години.

«Я тримав рівно 2,5 часа.Получается просто неймовірний соус і ніжне м’ясо», — радить Пава.

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Смачного!

Джерело: Instagram pava_vb

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