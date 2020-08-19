Беф бургиньон: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
19.08.2020
Беф бургиньон, або яловичина по-бургундськи — це традиційна страва французької кухні, яка готується з тушкованих, злегка обсмажених шматочків яловичини в густому винному соусі на бульйоні. Усю цю смакоту приправляють часником, цибулею, морквою і грибами. Покроковий рецепт від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- яловичина (лопаткова частина) — 600 г
- бекон (сирокопчений) — 120 г
- оливкова олія — 0,5 ст. л.
- морква — 225 г
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
- часник — 1 зубчик
- коньяк — 50 мл
- вино червоне напівсолодке — 400 мл
- бульйон (курячо-яловичий) — 1 стакан
- томатна паста — 1 ст. л.
- чебрець — 2 гілочки
- вершкове масло — 2 ст. л.
- борошно — 1 ст. л.
- гриби (шампіньйони) — 250 г
- сіль, перець — за смаком
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Приготування:
- Обсмажуємо бекон, щоб розтопився зайвий жир.
- Прибираємо його, а в цьому жирі обсмажуємо яловичину до золотистого кольору з усіх боків, попередньо нарізавши її шматочками 3 на 3 см (помити і висушити паперовим рушником).
- Додаємо томатну пасту і продовжуємо смажити близько 5 хвилин.
- Додаємо гриби, цибулю, моркву (нарізані так само), дрібно нарізаний часник і коньяк.
- Заливаємо червоним вином, потім доливаємо бульйон так, щоб м’ясо було трохи покрито рідиною.
- На окремій сковороді прогріваємо борошно на вершковому маслі та перекладаємо в наше м’ясо з овочами.
- Перемішуємо і заливаємо вино разом з чебрецем.
- В кінці додаємо бекон.
- Доводимо вміст до кипіння, потім закриваємо кришкою і тушкуємо на самому повільному вогні 2—2,5 години.
«Я тримав рівно 2,5 часа.Получается просто неймовірний соус і ніжне м’ясо», — радить Пава.
Смачного!
Джерело: Instagram pava_vb
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