Беф бургиньон, або яловичина по-бургундськи — це традиційна страва французької кухні, яка готується з тушкованих, злегка обсмажених шматочків яловичини в густому винному соусі на бульйоні. Усю цю смакоту приправляють часником, цибулею, морквою і грибами. Покроковий рецепт від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

яловичина (лопаткова частина) — 600 г

бекон (сирокопчений) — 120 г

оливкова олія — ​​0,5 ст. л.

морква — 225 г

цибуля ріпчаста — 1 шт.

часник — 1 зубчик

коньяк — 50 мл

вино червоне напівсолодке — 400 мл

бульйон (курячо-яловичий) — 1 стакан

томатна паста — 1 ст. л.

чебрець — 2 гілочки

вершкове масло — 2 ст. л.

борошно — 1 ст. л.

гриби (шампіньйони) — 250 г

сіль, перець — за смаком

Більше на тему: Філе дикої качки з яблучним пюре і персиковим соусом

Приготування:

Обсмажуємо бекон, щоб розтопився зайвий жир. Прибираємо його, а в цьому жирі обсмажуємо яловичину до золотистого кольору з усіх боків, попередньо нарізавши її шматочками 3 на 3 см (помити і висушити паперовим рушником). Додаємо томатну пасту і продовжуємо смажити близько 5 хвилин. Додаємо гриби, цибулю, моркву (нарізані так само), дрібно нарізаний часник і коньяк. Заливаємо червоним вином, потім доливаємо бульйон так, щоб м’ясо було трохи покрито рідиною. На окремій сковороді прогріваємо борошно на вершковому маслі та перекладаємо в наше м’ясо з овочами. Перемішуємо і заливаємо вино разом з чебрецем. В кінці додаємо бекон. Доводимо вміст до кипіння, потім закриваємо кришкою і тушкуємо на самому повільному вогні 2—2,5 години.

«Я тримав рівно 2,5 часа.Получается просто неймовірний соус і ніжне м’ясо», — радить Пава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Смачного!

Джерело: Instagram pava_vb

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.