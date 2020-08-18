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Червоне філе сібаса з пряним соусом і тартаром з авокадо: рецепт від Руслана Шиліна

18.08.2020

Сібас дуже смачна риба, яку ще називають морським вовком та лавраком у Греції. Як приготувати філе сібаса? Своїм рецептом приготування червоного філе сібаса з пряним соусом і тартаром з авокадо поділився учасник «МастерШеф»-9 Руслан Шилін. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

сибас филе

Інгредієнти:

  • сібас 1 шт.
  • буряк 1 шт.
  • жовток 3 шт.
  • масло вершкове (80%) 120 г 
  • сік лимону 3 ст. л.
  • авокадо 1 шт.
  • зелене яблуко (середнє) 1/2 
  • перець чилі за смаком
  • чебрець лимонний 2 гілочки
  • розмарин 2 гілочки
  • сіль за смаком

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Приготування:

  1. Зняти філе з риби, зачистити від кісток. 
  2. Паралельно очистити буряк, натерти його на дрібній терці та вижати буряковий фреш. 
  3. Замаринувати зачищене філе сібаса у буряковому фреші з сіллю та лимонним соком на 3040 хв.
  4. Очищаємо авокадо та яблуко, нарізаємо кубиком 0.5×0.5 см.
  5. Подрібнюємо перець чилі та змішуємо всі інгредієнти.
  6. Заправляємо сіллю та лимонним соком.
  7. У мисці змішуємо жовтки з 1 ст. л. лимонного соку, ставимо на парову баню і постійно помішуючи вінчиком додаємо 2 гілочки подрібненого на листочки лимонного чебрецю.
  8. Доводимо соус до консистенції сметани (20%). 
  9. Знімаємо з парової бані соус і додаємо м’яке, але охолоджене масло. 
  10. Повертаємо на парову баню ще на 1 хв. та постійно помішуємо.
  11. Знімаємо соус із бані, помішуємо ще 1 хв. Солимо за смаком. Подавати теплим.
  12. Філе сібаса просушуємо паперовим рушничком і смажимо на вершковому маслі (60 г) з розмарином, шкіркою донизу, зверху поливаючи гарячим маслом. 
  13. Доводимо сібас до золотистої скоринки з одного боку, не перевертаючи. Якщо філе загрубе, можна довести до готовності в духовці.
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