Червоне філе сібаса з пряним соусом і тартаром з авокадо: рецепт від Руслана Шиліна
18.08.2020
Сібас – дуже смачна риба, яку ще називають морським вовком та лавраком у Греції. Як приготувати філе сібаса? Своїм рецептом приготування червоного філе сібаса з пряним соусом і тартаром з авокадо поділився учасник «МастерШеф»-9 Руслан Шилін. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- сібас – 1 шт.
- буряк – 1 шт.
- жовток – 3 шт.
- масло вершкове (80%) – 120 г
- сік лимону – 3 ст. л.
- авокадо – 1 шт.
- зелене яблуко (середнє) – 1/2
- перець чилі – за смаком
- чебрець лимонний – 2 гілочки
- розмарин – 2 гілочки
- сіль – за смаком
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Приготування:
- Зняти філе з риби, зачистити від кісток.
- Паралельно очистити буряк, натерти його на дрібній терці та вижати буряковий фреш.
- Замаринувати зачищене філе сібаса у буряковому фреші з сіллю та лимонним соком на 30– 40 хв.
- Очищаємо авокадо та яблуко, нарізаємо кубиком 0.5×0.5 см.
- Подрібнюємо перець чилі та змішуємо всі інгредієнти.
- Заправляємо сіллю та лимонним соком.
- У мисці змішуємо жовтки з 1 ст. л. лимонного соку, ставимо на парову баню і постійно помішуючи вінчиком додаємо 2 гілочки подрібненого на листочки лимонного чебрецю.
- Доводимо соус до консистенції сметани (20%).
- Знімаємо з парової бані соус і додаємо м’яке, але охолоджене масло.
- Повертаємо на парову баню ще на 1 хв. та постійно помішуємо.
- Знімаємо соус із бані, помішуємо ще 1 хв. Солимо за смаком. Подавати теплим.
- Філе сібаса просушуємо паперовим рушничком і смажимо на вершковому маслі (60 г) з розмарином, шкіркою донизу, зверху поливаючи гарячим маслом.
- Доводимо сібас до золотистої скоринки з одного боку, не перевертаючи. Якщо філе загрубе, можна довести до готовності в духовці.
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