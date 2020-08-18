Сібас – дуже смачна риба, яку ще називають морським вовком та лавраком у Греції. Як приготувати філе сібаса? Своїм рецептом приготування червоного філе сібаса з пряним соусом і тартаром з авокадо поділився учасник «МастерШеф»-9 Руслан Шилін. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

сібас – 1 шт.

буряк – 1 шт.

жовток – 3 шт.

масло вершкове (80%) – 120 г

сік лимону – 3 ст. л.

авокадо – 1 шт.

зелене яблуко (середнє) – 1/2

перець чилі – за смаком

чебрець лимонний – 2 гілочки

розмарин – 2 гілочки

сіль – за смаком

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Приготування:

Зняти філе з риби, зачистити від кісток. Паралельно очистити буряк, натерти його на дрібній терці та вижати буряковий фреш. Замаринувати зачищене філе сібаса у буряковому фреші з сіллю та лимонним соком на 30 – 40 хв. Очищаємо авокадо та яблуко, нарізаємо кубиком 0.5×0.5 см. Подрібнюємо перець чилі та змішуємо всі інгредієнти. Заправляємо сіллю та лимонним соком. У мисці змішуємо жовтки з 1 ст. л. лимонного соку, ставимо на парову баню і постійно помішуючи вінчиком додаємо 2 гілочки подрібненого на листочки лимонного чебрецю. Доводимо соус до консистенції сметани (20%). Знімаємо з парової бані соус і додаємо м’яке, але охолоджене масло. Повертаємо на парову баню ще на 1 хв. та постійно помішуємо. Знімаємо соус із бані, помішуємо ще 1 хв. Солимо за смаком. Подавати теплим. Філе сібаса просушуємо паперовим рушничком і смажимо на вершковому маслі (60 г) з розмарином, шкіркою донизу, зверху поливаючи гарячим маслом. Доводимо сібас до золотистої скоринки з одного боку, не перевертаючи. Якщо філе загрубе, можна довести до готовності в духовці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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