Гарбузовий крем-суп
Сезон гарбуза в розпалі! Що може бути краще, ніж спробувати приготувати крем-суп в духовці? Це не лише смачно, а й корисно! Особливо в час, коли організм потребує додаткових вітамінів. Учасник кулінарного проєкту «МастерШеф» Іван Міланович поділився рецептом чудового гарбузового крем-супу. Подробиці в матеріалі.
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Іван Міланович радить не варити овочі, а запікати їх. Як стверджує кухар, так смак виходить дуже насиченим, солодким, з легкою карамельною скоринкою та яскравим кольором.
Також гарбуз можна доповнити своїми улюбленими овочами або фруктами! Наприклад, болгарським перцем і яблуком. ⠀
Для пряного запаху й смаку потрібно додати трохи спецій: часник, розмарин, чебрець, чорний перець, мускатний горіх і трохи кориці. А як родзинку можна використати жменю мигдальних горіхів і гарбузового насіння.
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Усі запечені інгредієнти потрібно перебити зі склянкою овочевого бульйону, процідити через сито, довести до смаку сіллю і перцем. Для контрасту можна додати трохи лимонного соку.
Смачного!
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