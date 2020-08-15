Сезон гарбуза в розпалі! Що може бути краще, ніж спробувати приготувати крем-суп в духовці? Це не лише смачно, а й корисно! Особливо в час, коли організм потребує додаткових вітамінів. Учасник кулінарного проєкту «МастерШеф» Іван Міланович поділився рецептом чудового гарбузового крем-супу. Подробиці в матеріалі.

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Іван Міланович радить не варити овочі, а запікати їх. Як стверджує кухар, так смак виходить дуже насиченим, солодким, з легкою карамельною скоринкою та яскравим кольором.

Також гарбуз можна доповнити своїми улюбленими овочами або фруктами! Наприклад, болгарським перцем і яблуком. ⠀

Для пряного запаху й смаку потрібно додати трохи спецій: часник, розмарин, чебрець, чорний перець, мускатний горіх і трохи кориці. А як родзинку можна використати жменю мигдальних горіхів і гарбузового насіння.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Усі запечені інгредієнти потрібно перебити зі склянкою овочевого бульйону, процідити через сито, довести до смаку сіллю і перцем. Для контрасту можна додати трохи лимонного соку.

Смачного!

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