Каре ягня В перекладі з різних мов світу, каре ягняти позначається як баранячі реберця. Це першосортна частина тушки, яку зазвичай готують і подають цілим шматком, що складається з 7—8 ребер. Як приготувати ніжне каре ягняти розповів переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Покроковий рецепт приготування каре ягняти з селеровим пюре читайте в матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Інгредієнти для каре:

каре ягняти — 200 г

чебрець — 1 гілочка

розмарин — 1 гілочка

часник — 2 зубчики

гірчиця — 1 ч. л.

вершкове і оливкове масло — для смаження

сіль, перець — за смаком

Інгредієнти для пюре:

корінь селери — 600 г

молоко — 0.5 л

вершкове масло — 25 г

сіль —за смаком

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Приготування каре ягняти:

М’ясо зачищаємо. Солимо і перчимо.

Обсмажуємо на оливковій олії з одного боку 40—60 секунд. Після цього додаємо до нього часник, чебрець, розмарин і вершкове масло. Продовжуємо смажити далі приблизно 40 секунд, поливаючи зверху ароматним маслом, щоб наситити каре смаком. Потім змащуємо каре гірчицею і ставимо, в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 8—10 хвилин. Дістаємо і даємо м’яса відпочити 5 хвилин. Після чого можна різати на реберця.

«Селеровому пюре готується не складніше звичайного картопляного, але воно набагато корисніше, цікавіше і смачніше. Спробувавши раз, ви захочете приготувати його ще і ще», — розповів Вадим.

Приготування селеровому пюре:

Корінь селери моєму, очищаємо від шкірки і нарізати середніми кубиками, приблизно 3×3 см. У сотейник вливаємо молоко, додаємо селера, масло, сіль і варимо під кришкою до м’якості (готовності). Якщо молока залишиться занадто багато, трохи злийте. Збиваємо занурювальним блендером до кремового стану. Подавайте Селеровому пюре гарячим, за бажанням можна трохи посипати нарізаною зеленою цибулею і натертим пармезаном.

Смачного!

Джерело: Instagram pava_vb

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