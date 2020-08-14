Каре ягня з селеровим пюре: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
Каре ягня В перекладі з різних мов світу, каре ягняти позначається як баранячі реберця. Це першосортна частина тушки, яку зазвичай готують і подають цілим шматком, що складається з 7—8 ребер. Як приготувати ніжне каре ягняти розповів переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Покроковий рецепт приготування каре ягняти з селеровим пюре читайте в матеріалі.
Інгредієнти для каре:
- каре ягняти — 200 г
- чебрець — 1 гілочка
- розмарин — 1 гілочка
- часник — 2 зубчики
- гірчиця — 1 ч. л.
- вершкове і оливкове масло — для смаження
- сіль, перець — за смаком
Інгредієнти для пюре:
- корінь селери — 600 г
- молоко — 0.5 л
- вершкове масло — 25 г
- сіль —за смаком
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Приготування каре ягняти:
М’ясо зачищаємо. Солимо і перчимо.
- Обсмажуємо на оливковій олії з одного боку 40—60 секунд.
- Після цього додаємо до нього часник, чебрець, розмарин і вершкове масло. Продовжуємо смажити далі приблизно 40 секунд, поливаючи зверху ароматним маслом, щоб наситити каре смаком.
- Потім змащуємо каре гірчицею і ставимо, в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 8—10 хвилин.
- Дістаємо і даємо м’яса відпочити 5 хвилин.
- Після чого можна різати на реберця.
«Селеровому пюре готується не складніше звичайного картопляного, але воно набагато корисніше, цікавіше і смачніше. Спробувавши раз, ви захочете приготувати його ще і ще», — розповів Вадим.
Приготування селеровому пюре:
- Корінь селери моєму, очищаємо від шкірки і нарізати середніми кубиками, приблизно 3×3 см.
- У сотейник вливаємо молоко, додаємо селера, масло, сіль і варимо під кришкою до м’якості (готовності).
- Якщо молока залишиться занадто багато, трохи злийте.
- Збиваємо занурювальним блендером до кремового стану.
- Подавайте Селеровому пюре гарячим, за бажанням можна трохи посипати нарізаною зеленою цибулею і натертим пармезаном.
Смачного!
Джерело: Instagram pava_vb