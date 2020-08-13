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Філе дикої качки з яблучним пюре та персиковим соусом: рецепт від Руслана Шиліна

13.08.2020

Страву з дикої качки у сьогоденні можна сміливо назвати екзотичною стравою, адже потрібно бути справжнім мисливцем, аби вполювати цього птаха. Проте м’ясо дикої качки менш жирне, аніж у її домашніх родичів. Своїм рецептом приготування філе дикої качки з яблучним пюре та персиковим соусом поділився учасник «МастерШеф»-9 Руслан Шилін. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Філе дикої качки

Інгредієнти:

  • яблука 150 г
  • червоне вино (солодке) 250 мл
  • персики 150 г
  • груша 1 шт
  • біле вино 200 мл
  • вода 50 мл
  • масло вершкове 35 г
  • розмарин 2 гілочки
  • аніс (бодян) 1 зірочка
  • кориця 1 маленька паличка
  • сіль, цукор за смаком

Приготування:

  1. Зачищаємо качине філе від залишків пір’я та «малого філе». На шкірі робимо надрізи у вигляді решітки.
  2. Змішуємо цукор та сіль у пропорції 1:1. У готовий сухий маринад відправляємо філе на 3040 хв.
  3. У сотейник наливаємо червоне вино, ставимо на помірний вогонь і даємо попередньо зачищені та нарізані кубиком яблука. Варимо, поки яблука не зм’якнуть.
  4. Зливаємо вино та перебиваємо блендером до однорідності. Доводимо до смаку. Пюре може бути кислуватим, але у загальній картині смак страви буде чудовим. 
  5. Змиваємо з філе маринад, обсушуємо. Кладемо на трішки розігріту сковорідку шкіркою донизу і витоплюємо жир з-під шкірки за температури 4050 °C. 
  6. Після витоплення жиру додаємо гілочку розмарину і обсмажуємо на середньому вогні до повної готовності. 
  7. До залишків обсмажування качки у сковорідці додаємо воду та 50 мл білого вина і томимо 11.5 хв. 
  8. Додаємо нарізані скибочками персики, томимо до повного їх пом’якшення. 
  9. Масу перетираємо через сито і повертаємо на сковорідку. Маса має бути за консистенцією, як жирні 30% вершки. 
  10. Затягуємо соус холодним вершковим маслом при постійному помішуванні. 
  11. Переціджуємо через сито і 4 шари марлі.
  12.  Для гарної презентації із верхньої частини груші вирізаємо міні-грушу і проварюємо у білому вині з анісом та корицею.
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Смачного!

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