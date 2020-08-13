Страву з дикої качки у сьогоденні можна сміливо назвати екзотичною стравою, адже потрібно бути справжнім мисливцем, аби вполювати цього птаха. Проте м’ясо дикої качки менш жирне, аніж у її домашніх родичів. Своїм рецептом приготування філе дикої качки з яблучним пюре та персиковим соусом поділився учасник «МастерШеф»-9 Руслан Шилін. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Зачищаємо качине філе від залишків пір’я та « малого філе » . На шкірі робимо надрізи у вигляді решітки.

Змішуємо цукор та сіль у пропорції 1:1. У готовий сухий маринад відправляємо філе на 30 – 40 хв.

У сотейник наливаємо червоне вино, ставимо на помірний вогонь і даємо попередньо зачищені та нарізані кубиком яблука. Варимо, поки яблука не зм’якнуть.

Зливаємо вино та перебиваємо блендером до однорідності. Доводимо до смаку. Пюре може бути кислуватим, але у загальній картині смак страви буде чудовим.

Змиваємо з філе маринад, обсушуємо. Кладемо на трішки розігріту сковорідку шкіркою донизу і витоплюємо жир з-під шкірки за температури 40 – 50 °C.

Після витоплення жиру додаємо гілочку розмарину і обсмажуємо на середньому вогні до повної готовності.

До залишків обсмажування качки у сковорідці додаємо воду та 50 мл білого вина і томимо 1 – 1.5 хв.

Додаємо нарізані скибочками персики, томимо до повного їх пом’якшення.

Масу перетираємо через сито і повертаємо на сковорідку. Маса має бути за консистенцією, як жирні 30% вершки.

Затягуємо соус холодним вершковим маслом при постійному помішуванні.

Переціджуємо через сито і 4 шари марлі.