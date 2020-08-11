Синабони – ніжні та повітряні булочки з корицею, покриті вершковим кремом. Вони дуже калорійні, але за їх смак можна пробачити все. Рецептом вершкових синабонів поділився учасник «МастерШеф»-8 Максим Пустовіт. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

Інгредієнти для тіста на 12 булочок: ⠀

борошно – 535 г

сухі дріжджі – 10 г

яйця – 2 шт.

молоко – 250 мл

вершкове масло – 85 г

цукор – 135 г

сіль – 5 г

Інгредієнти для начинки: ⠀

цукор – 200 г

кориця – 25 – 30 г

вершкове масло – 90 г

Інгредієнти для крему: ⠀

вершковий сир (Філадельфія) – 200 г

вершки 33% жирності – 150 г

цукрова пудра – 100 г

лимонний сік – 1 ст. л.

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Приготування: ⠀

У тепле молоко додаємо пару чайних ложок цукру і засипаємо дріжджі, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. ⠀ Борошно, сіль і цукор, що залишився, змішуємо в окремій мисці, в якій замісимо тісто. Додаємо сухі інгредієнти, розтоплене вершкове масло, яйця і молоко з дріжджами. Замішуємо тісто доти, поки воно перестане липнути (можна трохи додати борошна). Окремо робимо начинку: змішуємо цукор і корицю. Коли тісто постоїть, розкачуємо його прямокутним пластом і добре змащуємо його вершковим маслом кімнатної температури, зверху засипаємо цукром з корицею. Скручуємо рулет. Ділимо рулет на 12 шматочків. Кладемо їх на деко, в якому булочки мають постояти ще 30 хвилин. Ставимо синабони в духовку на 30 хвилин на 200 градусів. Тим часом змішуємо вершковий сир, цукрову пудру, лимонний сік і збиваємо до однорідного крему, окремо збиваємо вершки і з’єднуємо дві маси. ⠀ Дістаємо синабони і змащуємо кремом.

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