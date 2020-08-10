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Рататуй: рецепт від Івана Мілановича

10.08.2020

Кухню Провансу просто неможливо уявити без рататуя. Блюдо дуже легке і просте у виконанні, адже готуватися тільки з овочів. Іван Міланович, переможець «МастерШеф» -8 також упевнений, що «смак стиглих сезонних овочів в поєднанні зі свіжими пряними травами змушує смакові рецептори кричати від задоволення!». Читайте рецепт в матеріалі.

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Іван підписав під цією фотографією: «Рецепт нестерпно простий! Навіть не знадобиться миша, що вміє куховарити:) Впорається навіть дитина!».

Рататуй рецепт

Інгредієнти:

  • Молодий баклажан – 1 шт
  • Цукіні або кабачок – 1 шт
  • Болгарський перець – 0,5 шт
  • Лук білий – 0,5 шт
  • Томати Пілаті (консервовані у власному соку) – 0,5 банки
  • Чебрець свіжий – пару гілочок
  • Часник – 1-2 зубчики
  • Лук шалот – 1 шт (можна замінити половиною червоної цибулі)
  • Базилік – пару гілочок
  • Оливкова олія – ​​50 мл
  • Селера стебло – 1 шт
  • Перець червоний гострий (сухий) – за смаком
  • Перець чорний – за смаком
  • Сіль – пару пучок
  • Цукор – 1 ч.л

Приготування:

  1. Нарізати баклажан, цукіні, болгарський перець і білу цибулю тонкими пластинами. Іван зазвичай нарізає довгими смужками і скручує, як на картинці. Але можна нарізати і кружечками.
  2. Замочити овочі в холодній підсоленій воді на 30-40 хвилин (прибравши в холодильник). Так вони будуть соковитіші.
  3. Просушити овочі і сформувати заготовку. Перекладати пласти овочів один за одним, постійно чергуючи. Додати листя базиліка.
  4. Томати у власному соку, чебрець, часник, селера, шалот і оливкове масло перебити блендером до однорідності.
  5. Проціджувати не потрібно. Маса може бути не сильно однорідної, кашоподібної.
  6. У рідку суміш додати гострий перець, чорний перець, сіль і цукор. Довести до смаку.
  7. Надіслати овочі в духовку (поки без рідкої суміші). Підпікають на 180 °, 10-12 хвилин.
  8. Потім дістати форму, залити томатною сумішшю і відправити в духовку ще на 20-25 хвилин, на тому ж режимі. І вуаля, Рататуй готовий!

Блюдо виходить дуже ароматним і легким, що просто порятунок при спекотної літньої погоди.

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