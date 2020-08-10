Рататуй: рецепт від Івана Мілановича
10.08.2020
Кухню Провансу просто неможливо уявити без рататуя. Блюдо дуже легке і просте у виконанні, адже готуватися тільки з овочів. Іван Міланович, переможець «МастерШеф» -8 також упевнений, що «смак стиглих сезонних овочів в поєднанні зі свіжими пряними травами змушує смакові рецептори кричати від задоволення!». Читайте рецепт в матеріалі.
Іван підписав під цією фотографією: «Рецепт нестерпно простий! Навіть не знадобиться миша, що вміє куховарити:) Впорається навіть дитина!».
Рататуй рецепт
Інгредієнти:
- Молодий баклажан – 1 шт
- Цукіні або кабачок – 1 шт
- Болгарський перець – 0,5 шт
- Лук білий – 0,5 шт
- Томати Пілаті (консервовані у власному соку) – 0,5 банки
- Чебрець свіжий – пару гілочок
- Часник – 1-2 зубчики
- Лук шалот – 1 шт (можна замінити половиною червоної цибулі)
- Базилік – пару гілочок
- Оливкова олія – 50 мл
- Селера стебло – 1 шт
- Перець червоний гострий (сухий) – за смаком
- Перець чорний – за смаком
- Сіль – пару пучок
- Цукор – 1 ч.л
Приготування:
- Нарізати баклажан, цукіні, болгарський перець і білу цибулю тонкими пластинами. Іван зазвичай нарізає довгими смужками і скручує, як на картинці. Але можна нарізати і кружечками.
- Замочити овочі в холодній підсоленій воді на 30-40 хвилин (прибравши в холодильник). Так вони будуть соковитіші.
- Просушити овочі і сформувати заготовку. Перекладати пласти овочів один за одним, постійно чергуючи. Додати листя базиліка.
- Томати у власному соку, чебрець, часник, селера, шалот і оливкове масло перебити блендером до однорідності.
- Проціджувати не потрібно. Маса може бути не сильно однорідної, кашоподібної.
- У рідку суміш додати гострий перець, чорний перець, сіль і цукор. Довести до смаку.
- Надіслати овочі в духовку (поки без рідкої суміші). Підпікають на 180 °, 10-12 хвилин.
- Потім дістати форму, залити томатною сумішшю і відправити в духовку ще на 20-25 хвилин, на тому ж режимі. І вуаля, Рататуй готовий!
Блюдо виходить дуже ароматним і легким, що просто порятунок при спекотної літньої погоди.
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