Рататуй: рецепт від Івана Мілановича

Кухню Провансу просто неможливо уявити без рататуя. Блюдо дуже легке і просте у виконанні, адже готуватися тільки з овочів. Іван Міланович, переможець «МастерШеф» -8 також упевнений, що «смак стиглих сезонних овочів в поєднанні зі свіжими пряними травами змушує смакові рецептори кричати від задоволення!». Читайте рецепт в матеріалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Іван підписав під цією фотографією: «Рецепт нестерпно простий! Навіть не знадобиться миша, що вміє куховарити:) Впорається навіть дитина!».

Рататуй рецепт

Інгредієнти:

Молодий баклажан – 1 шт

Цукіні або кабачок – 1 шт

Болгарський перець – 0,5 шт

Лук білий – 0,5 шт

Томати Пілаті (консервовані у власному соку) – 0,5 банки

Чебрець свіжий – пару гілочок

Часник – 1-2 зубчики

Лук шалот – 1 шт (можна замінити половиною червоної цибулі)

Базилік – пару гілочок

Оливкова олія – ​​50 мл

Селера стебло – 1 шт

Перець червоний гострий (сухий) – за смаком

Перець чорний – за смаком

Сіль – пару пучок

Цукор – 1 ч.л

Приготування:

Нарізати баклажан, цукіні, болгарський перець і білу цибулю тонкими пластинами. Іван зазвичай нарізає довгими смужками і скручує, як на картинці. Але можна нарізати і кружечками. Замочити овочі в холодній підсоленій воді на 30-40 хвилин (прибравши в холодильник). Так вони будуть соковитіші. Просушити овочі і сформувати заготовку. Перекладати пласти овочів один за одним, постійно чергуючи. Додати листя базиліка. Томати у власному соку, чебрець, часник, селера, шалот і оливкове масло перебити блендером до однорідності. Проціджувати не потрібно. Маса може бути не сильно однорідної, кашоподібної. У рідку суміш додати гострий перець, чорний перець, сіль і цукор. Довести до смаку. Надіслати овочі в духовку (поки без рідкої суміші). Підпікають на 180 °, 10-12 хвилин. Потім дістати форму, залити томатною сумішшю і відправити в духовку ще на 20-25 хвилин, на тому ж режимі. І вуаля, Рататуй готовий!

Блюдо виходить дуже ароматним і легким, що просто порятунок при спекотної літньої погоди.

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