Особуко: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
08.08.2020
Якщо ви в пошуках крутої м’ясної страви – вам сюди! Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірної м’ясної страви особуко. Це італійський шедевр, який не тільки легкий у приготуванні, а й неймовірно смачний!
Інгредієнти:
- телячі гомілки для особуко – 4 шт. (2,5–3 см завтовшки)
- сіль, перець за смаком
- борошно – 65 г
- оливкова олія – 65 мл
- вершкове масло – 20 г
- нарізана біла цибуля – 450 г (2 середніх цибулини)
- нарізані стебла селери – 2 шт.
- невеличка нарізана морква – 2 шт.
- сухе орегано – 1 ч. л.
- сухе біле вино – 200 г
- томатна паста – 2 ст. л.
- банка томатів-сливок у власному соці — 1 шт. (800 г)
- несолений курячий бульйон – 250 мл
- чебрець – 1 велика гілка
- лавровий лист – 1 шт.
Інгредієнти для гремолати:
- нарізана петрушка – 50 г
- нарізаний часник – 2 великих зубчики
- дрібно потерта лимонна цедра – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Нагрійте духовку до 175 °С.
- Обв’яжіть м’ясо кухонною ниткою і натріть сіллю та перцем.
- Трохи обваляйте м’ясо в борошні, струсіть зайве.
- У великій сковорідці нагрійте 3 ст. л. оливкової олії на середньо-великому вогні. Обсмажте кожну гомілку по 3 хвилини з кожного боку. Покладіть гомілки у скляну форму для запікання.
- Обережно зберіть жир зі сковорідки, протріть паперовою серветкою. Додайте вершкове масло та 1 ст. л. оливкової олії. Обсмажте моркву, селеру, цибулю, орегано та 1 ч. л. солі. Готуйте на невеликому вогні 15–20 хвилин, помішуючи. Зробіть вогонь сильніше, додайте вино і готуйте, доки чверть вина не випарується (десь 3 хвилини).
- Додайте томатну пасту, консервовані томати з соком, бульйон, чебрець, лавровий лист, 1/2 ч. л. солі, трохи чорного перцю. Доведіть до кипіння.
- Вилийте вімст сковорідки зверху на гомілки у скляну форму. Накрийте фольгою.
- Тушкуйте в духовці, доки телятина не стане м’якою (1.5–2 години). Слідкуйте за рідиною, її не має бути менше половини рівня м’яса.
- Якщо соки зарідкі, то для отримання соусу процідіть їх, вилийте готовий сік у каструлю та уваріть впродовж 10 хвилин, додавши половину гремолати.
- Для приготування гремолати змішайте всі інгредієнти: петрушку, цедру лимону та часник.
- Подавайте особуко до столу, прикрасивши соусом і рештою гремолати.
Смачного!
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