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Баклажани на грилі з томатами і сиром сулугуні

07.08.2020

Що ви готуєте на грилі крім м’яса? Наприклад, суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво просто обожнює готувати на грилі смачні баклажани! Рецепт неймовірних баклажанів на грилі з томатами і сиром сулугуні ― читайте в матеріалі! 

Інгредієнти:

  • баклажани – 3 шт.
  • сир сулугуні – 300 г
  • часник, дрібно нарізаний – 3 зубчики
  • орегано — 2 ст. л. 
  • бальзамічний оцет – 2 ст. л.
  • томати, порізані на дрібні кубики – 200 г 
  • сіль – 1 ч. л.
  • оливкова олія — 50 мл
  • чорний перець — 1/2 ч. л. 
  • цибуля мала, дрібно нарізана – 1 шт. 

Спосіб приготування:

  1. Змішайте часник, цибулю, орегано, бальзамічний оцет та оливкову олію. Додайте сіль та перець за смаком.
  2. Нагрійте гриль до 150°C.
  3. Розріжте баклажани вздовж навпіл. М’якоть розріжте навхрест і акуратно вийміть, залишивши стінки «човника» завтовшки 1 см. 
  4. Поріжте м’якоть на дрібні кубики, додайте до суміші з овочами, туди ж укиньте натертий сир (залиште трохи на декор) і ретельно перемішайте. 
  5. Баклажанові «човники» змастіть оливковою олією (всередині та зовні), посоліть і поперчіть. Усередину викладіть один шар томатів, потім подрібнену м’якоть із сиром.
  6. Готуйте на грилі ― без вогню, тільки на вугіллі, закривши кришкою або фольгою, за температури 150°C приблизно 60―75 хвилин, до м’якості баклажану.
  7. Коли баклажани будуть майже готові, додайте зверху сир.  Коли він розплавиться, знімайте з грилю.
  8. Подавайте до столу, прикрасивши кінзою.

Смачного!

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