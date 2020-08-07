Баклажани на грилі з томатами і сиром сулугуні
07.08.2020
Що ви готуєте на грилі крім м’яса? Наприклад, суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво просто обожнює готувати на грилі смачні баклажани! Рецепт неймовірних баклажанів на грилі з томатами і сиром сулугуні ― читайте в матеріалі!
Інгредієнти:
- баклажани – 3 шт.
- сир сулугуні – 300 г
- часник, дрібно нарізаний – 3 зубчики
- орегано — 2 ст. л.
- бальзамічний оцет – 2 ст. л.
- томати, порізані на дрібні кубики – 200 г
- сіль – 1 ч. л.
- оливкова олія — 50 мл
- чорний перець — 1/2 ч. л.
- цибуля мала, дрібно нарізана – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Змішайте часник, цибулю, орегано, бальзамічний оцет та оливкову олію. Додайте сіль та перець за смаком.
- Нагрійте гриль до 150°C.
- Розріжте баклажани вздовж навпіл. М’якоть розріжте навхрест і акуратно вийміть, залишивши стінки «човника» завтовшки 1 см.
- Поріжте м’якоть на дрібні кубики, додайте до суміші з овочами, туди ж укиньте натертий сир (залиште трохи на декор) і ретельно перемішайте.
- Баклажанові «човники» змастіть оливковою олією (всередині та зовні), посоліть і поперчіть. Усередину викладіть один шар томатів, потім подрібнену м’якоть із сиром.
- Готуйте на грилі ― без вогню, тільки на вугіллі, закривши кришкою або фольгою, за температури 150°C приблизно 60―75 хвилин, до м’якості баклажану.
- Коли баклажани будуть майже готові, додайте зверху сир. Коли він розплавиться, знімайте з грилю.
- Подавайте до столу, прикрасивши кінзою.
Смачного!
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