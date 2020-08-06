Цибулевий суп – традиційна страва французької кухні. Раніше її вважали їжею для бідняків, але нині цю страву подають у найвишуканіших ресторанах у всьому світі! Переможець проєкту «МастерШеф»-8 Іван Міланович, який зараз проходить навчання у кулінарній школі Le Cordon Bleu, поділився рецептом французького супу з чотирьох видів цибулі з чебрецем і корицею під сирною скоринкою. Читайте в матеріалі покроковий рецепт приготування.



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Інгредієнти (на 7–8 порцій):

цибуля ріпчаста – 5 – 6 шт.

цибуля червона – 5 – 6 шт.

цибуля біла – 1 – 2 шт.

цибуля-порей – 300 г

часник – 5 – 6 зубчиків

борошно – 1 – 2 ст. л.

чебрець свіжий – 20 – 30 г

багет – по 1 – 2 скибочки на кожну порцію

сир твердий (на ваш смак) – по 80 – 100 г на кожну порцію

вино біле сухе – 300 – 400 г

цукор – 70 – 100 г

вершкове масло – 50 – 70 г

м’ясний або овочевий бульйон (який більше подобається) – 2 л

сіль, перець, спеції за смаком (може бути шавлія, м’ята, кориця, ваніль, насіння гірчиці)



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Миланович (@milan.i.m) 15 Июл 2019 в 10:51 PDT

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Приготування:

Всю цибулю порізати тонкими півкільцями. На вершковому маслі обсмажити пару хвилин чебрець. Дістати та ввести дрібно порубаний часник. Обсмажувати 1 – 2 хвилини, потім додати всю цибулю. Накрити кришкою та готувати на повільному вогні близько 20 – 30 хвилин, періодично помішуючи. Потім зняти кришку й обсмажувати ще 5 – 10 хвилин. Так цибуля покриється золотистою скоринкою. Потім додати 1 – 2 столові ложки цукру й карамелізовану цибулю. На окремій пательні обсмажити борошно з вершковим маслом до золотистого кольору. Потім, постійно помішуючи, ввести борошно до цибулі. Влити вино й випаровувати його близько 10 – 15 хвилин. У тушковану цибулю влити бульйон, довести до кипіння, і варити ще 15 – 20 хвилин. На цьому етапі в каструлю можна додати цілу паличку кориці, а за пару хвилин до готовності ввести ще трохи свіжого чебрецю. Довести до смаку спеціями (сіль, перець і будь-які спеції за смаком). Готовий суп розлити по тарілках. Зверху «притопити» скибочку багета й рясно посипати натертим сиром. Запекти в режимі гриля в духовці (5 – 7 хвилин) до утворення скоринки.

Смачного!

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