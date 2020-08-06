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Цибулевий суп: рецепт від Івана Мілановича

06.08.2020

Цибулевий суп традиційна страва французької кухні. Раніше її вважали їжею для бідняків, але нині цю страву подають у найвишуканіших ресторанах у всьому світі! Переможець проєкту «МастерШеф»-8 Іван Міланович, який зараз проходить навчання у кулінарній школі Le Cordon Bleu, поділився рецептом французького супу з чотирьох видів цибулі з чебрецем і корицею під сирною скоринкою. Читайте в матеріалі покроковий рецепт приготування.

рецепты
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Інгредієнти (на 78 порцій):

  • цибуля ріпчаста 56 шт.
  • цибуля червона 56 шт.
  • цибуля біла 12 шт.
  • цибуля-порей 300 г
  • часник 56 зубчиків
  • борошно 12 ст. л.
  • чебрець свіжий 2030 г
  • багет по 12 скибочки на кожну порцію
  • сир твердий (на ваш смак) по 80100 г на кожну порцію
  • вино біле сухе 300400 г
  • цукор 70100 г
  • вершкове масло 5070 г
  • м’ясний або овочевий бульйон (який більше подобається) 2 л
  • сіль, перець, спеції за смаком (може бути шавлія, м’ята, кориця, ваніль, насіння гірчиці)

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Публикация от Иван Миланович (@milan.i.m)

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Приготування:

  1. Всю цибулю порізати тонкими півкільцями.
  2. На вершковому маслі обсмажити пару хвилин чебрець. Дістати та ввести дрібно порубаний часник. Обсмажувати 12 хвилини, потім додати всю цибулю.
  3. Накрити кришкою та готувати на повільному вогні близько 2030 хвилин, періодично помішуючи.
  4. Потім зняти кришку й обсмажувати ще 510 хвилин. Так цибуля покриється золотистою скоринкою.
  5. Потім додати 12 столові ложки цукру й карамелізовану цибулю.
  6. На окремій пательні обсмажити борошно з вершковим маслом до золотистого кольору. Потім, постійно помішуючи, ввести борошно до цибулі.
  7. Влити вино й випаровувати його близько 1015 хвилин.
  8. У тушковану цибулю влити бульйон, довести до кипіння, і варити ще 1520 хвилин. На цьому етапі в каструлю можна додати цілу паличку кориці, а за пару хвилин до готовності ввести ще трохи свіжого чебрецю.
  9. Довести до смаку спеціями (сіль, перець і будь-які спеції за смаком).
  10. Готовий суп розлити по тарілках. Зверху «притопити» скибочку багета й рясно посипати натертим сиром. Запекти в режимі гриля в духовці (57 хвилин) до утворення скоринки.

Смачного!

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