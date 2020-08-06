Цибулевий суп: рецепт від Івана Мілановича
06.08.2020
Цибулевий суп – традиційна страва французької кухні. Раніше її вважали їжею для бідняків, але нині цю страву подають у найвишуканіших ресторанах у всьому світі! Переможець проєкту «МастерШеф»-8 Іван Міланович, який зараз проходить навчання у кулінарній школі Le Cordon Bleu, поділився рецептом французького супу з чотирьох видів цибулі з чебрецем і корицею під сирною скоринкою. Читайте в матеріалі покроковий рецепт приготування.
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Інгредієнти (на 7–8 порцій):
- цибуля ріпчаста – 5–6 шт.
- цибуля червона – 5–6 шт.
- цибуля біла – 1–2 шт.
- цибуля-порей – 300 г
- часник – 5–6 зубчиків
- борошно – 1–2 ст. л.
- чебрець свіжий – 20–30 г
- багет – по 1–2 скибочки на кожну порцію
- сир твердий (на ваш смак) – по 80–100 г на кожну порцію
- вино біле сухе – 300–400 г
- цукор – 70–100 г
- вершкове масло – 50–70 г
- м’ясний або овочевий бульйон (який більше подобається) – 2 л
- сіль, перець, спеції за смаком (може бути шавлія, м’ята, кориця, ваніль, насіння гірчиці)
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Приготування:
- Всю цибулю порізати тонкими півкільцями.
- На вершковому маслі обсмажити пару хвилин чебрець. Дістати та ввести дрібно порубаний часник. Обсмажувати 1–2 хвилини, потім додати всю цибулю.
- Накрити кришкою та готувати на повільному вогні близько 20–30 хвилин, періодично помішуючи.
- Потім зняти кришку й обсмажувати ще 5–10 хвилин. Так цибуля покриється золотистою скоринкою.
- Потім додати 1–2 столові ложки цукру й карамелізовану цибулю.
- На окремій пательні обсмажити борошно з вершковим маслом до золотистого кольору. Потім, постійно помішуючи, ввести борошно до цибулі.
- Влити вино й випаровувати його близько 10–15 хвилин.
- У тушковану цибулю влити бульйон, довести до кипіння, і варити ще 15–20 хвилин. На цьому етапі в каструлю можна додати цілу паличку кориці, а за пару хвилин до готовності ввести ще трохи свіжого чебрецю.
- Довести до смаку спеціями (сіль, перець і будь-які спеції за смаком).
- Готовий суп розлити по тарілках. Зверху «притопити» скибочку багета й рясно посипати натертим сиром. Запекти в режимі гриля в духовці (5–7 хвилин) до утворення скоринки.
Смачного!
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