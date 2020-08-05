Прем’єра Мастер Шеф 10 сезон – дивіться скоро на СТБ
05.08.2020
Улюблене кулінарне шоу повертається! У новому сезоні Мастер Шеф на глядачів чекають нові кулінарні королі й королеви та їхні унікальні культові страви. Чим цього разу дивуватимуть учасники? І через які випробування їм доведеться пройти на шляху до перемоги? Не пропустіть запеклу битву за титул найкращого кулінара-аматора 2020 року – дивіться онлайн прем’єру 10 сезону Мастер Шеф скоро на СТБ!
Video: Прем’єра Мастер Шеф 10 сезон – дивіться скоро на СТБ
Дивіться Мастер Шеф 10 сезон вже цієї осені на СТБ. Дізнайтесь, що чекає на глядачів у новому сезоні і які яскраві учасники у 10 сезоні поборяться за перемогу у Мастер Шеф
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