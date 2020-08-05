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Кеббе з яловичини: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

05.08.2020

Хочете приготувати страву за рецептом, що колись давно приплив до Колумбії з переселенцями з Лівану? Тоді вам припаде до смаку кеббе з яловичини від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво! Це найулюбленіша страва Шакіри, і вже понад століття вона є невід’ємною частиною колумбійської кухні! Рецепт смачного та легкого кеббе з яловичини ― далі в матеріалі! 

Інгредієнти для соусу з м’ятою і йогуртом:

  • грецький йогурт — 125 г 
  • сметана — 125 г 
  • діжонська гірчиця — 1 ст. л. 
  • червона цибуля, дрібно нарізана — 1 ст. л. 
  • листя м’яти, нарізане — 2 ст. л. 
  • лимонний сік — кілька крапель 
  • гострий соус (табаско або інший соус чилі) — кілька крапель 
  • сіль і перець за смаком

Інгредієнти для кеббе:

  • булгур середнього розміру — 250 г 
  • нежирний яловичий фарш — 500 г 
  • жовта цибуля, дрібно нарізана — ½ шт.
  • зелена цибуля, дрібно нарізана — 1 перо 
  • часник, дрібно нарізаний — 2 зубчики 
  • сухий орегано — 1 ч. л. 
  • листя м’яти, нарізане — ¼ стакана (стакан — 250 мл)
  • оливкова олія — ¼ стакана (стакан — 250 мл)
  • сіль — 2 ч. л. 
  • щіпка чорного перцю
  • щіпка каєнського перцю
  • гострий соус (табаско або інший соус чилі) ― кілька крапель
  • олія для смаження — 500 мл 

Спосіб приготування:

  1. Зробіть соус. Змішайте у мисці йогурт, сметану та гірчицю. Додайте червону цибулю, м’яту, лимонний сік, табаско та сіль і перець. Соус можна зберігати до 5 днів у закритому контейнері в холодильнику.
  2. Зробіть кеббе. Промийте булгур теплою водою, видаліть бруд і зайвий крохмаль. Відставте у мисці. Закип’ятіть 1 л води і залийте булгур, накрийте фольгою і залиште на 45―60 хвилин, щоб набубнявів.
  3. До фаршу додайте готовий булгур, цибулю, зелену цибулю, часник, орегано, м’яту, оливкову олію, сіль, перець, каєнський перець і гострий соус. Змішайте.
  4. Зробіть «котлети» овальної форми (як велике яйце). Їх можна зберігати в холодильнику до 24 годин, але смажити треба кімнатної температури.
  5. Нагрійте олію для смаження до 175°C (без термометра: опустіть кеббе в олію, якщо вона почне стріляти, а кеббе змінювати колір – температура підходить). Обсмажте в олії кеббе впродовж 3―5 хвилин з усіх боків. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. 

Подавайте з соусом.

Смачного!

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