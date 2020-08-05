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Дієтичні пончики від Сержика Файного

05.08.2020

Якщо ви любите солодке, але намагаєтеся стежити за харчуванням і фігурою, цей рецепт для вас! А дітям дієтичні пончики від фіналіста «МастерШеф»-8 Сержика Файного сподобаються як корисні солодощі. Покроковий рецепт цієї страви знайдете в матеріалі.

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Складові:

  • Яйця – 2 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Кефір – 2-3 ст. л.
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.
  • Кукурудзяне борошно – 4-5 ст. л.
  • Ванільний екстракт – щіпка ⠀⠀

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Приготування:

  1. Відокремити жовтки від білків, ретельно збити білки.
  2. Розім’яти банан вилкою, і додати туди кефір, жовтки, борошно, ваніль.
  3. М’яко додати білки, змішати до однорідної маси.
  4. Випікати 15 хв. при 180 градусах.
  5. Глазур: розтопити чорний і білий шоколад у мікрохвильовій печі. Зверху посипати кокосовою стружкою.

Смачного!

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