Дієтичні пончики від Сержика Файного
05.08.2020
Якщо ви любите солодке, але намагаєтеся стежити за харчуванням і фігурою, цей рецепт для вас! А дітям дієтичні пончики від фіналіста «МастерШеф»-8 Сержика Файного сподобаються як корисні солодощі. Покроковий рецепт цієї страви знайдете в матеріалі.
Складові:
- Яйця – 2 шт.
- Банан – 1 шт.
- Кефір – 2-3 ст. л.
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
- Кукурудзяне борошно – 4-5 ст. л.
- Ванільний екстракт – щіпка ⠀⠀
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Приготування:
- Відокремити жовтки від білків, ретельно збити білки.
- Розім’яти банан вилкою, і додати туди кефір, жовтки, борошно, ваніль.
- М’яко додати білки, змішати до однорідної маси.
- Випікати 15 хв. при 180 градусах.
- Глазур: розтопити чорний і білий шоколад у мікрохвильовій печі. Зверху посипати кокосовою стружкою.
Смачного!
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