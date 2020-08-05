Якщо ви любите солодке, але намагаєтеся стежити за харчуванням і фігурою, цей рецепт для вас! А дітям дієтичні пончики від фіналіста «МастерШеф»-8 Сержика Файного сподобаються як корисні солодощі. Покроковий рецепт цієї страви знайдете в матеріалі.

Складові:

Яйця – 2 шт.

Банан – 1 шт.

Кефір – 2-3 ст. л.

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Кукурудзяне борошно – 4-5 ст. л.

Ванільний екстракт – щіпка ⠀⠀

Більше на тему: Вівсяне печиво: 5 елементарних рецептів від учасників «МастерШеф»

Приготування:

Відокремити жовтки від білків, ретельно збити білки. Розім’яти банан вилкою, і додати туди кефір, жовтки, борошно, ваніль. М’яко додати білки, змішати до однорідної маси. Випікати 15 хв. при 180 градусах. Глазур: розтопити чорний і білий шоколад у мікрохвильовій печі. Зверху посипати кокосовою стружкою.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ