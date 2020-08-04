Смажений рис із куркою: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
04.08.2020
Любите колумбійську кухню? Тоді вам припаде до смаку страва від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво! Цю сонячну страву можна легко приготувати з українських продуктів, доступних кожному! Також нею можна нагодувати всю родину, і смаженого рису точно вистачить на кілька днів! Рецепт смачного та легкого смаженого рису з куркою – далі в матеріалі!
Інгредієнти:
- томати, болгарський перець, стебла селери, морква та цибуля, нарізані дрібними кубиками — по 50 г кожного
- дрібно нарізаний часник — 1 зубчик
- варений білий рис — 600 г
- курячий бульйон — 100 г
- куряча грудка, відварена і дрібно пошматована руками — 2 шт.
- паприка — 1 ч. л.
- мелена зіра — ½ ч. л.
- томатна паста — 1 ч. л.
- консервований зелений горошок — 100 г
- консервована кукурудза — 100 г
- дрібно нарізана зелена цибуля — 30 г
- кінза — 30 г
- оливкова олія — 1 ст. л.
- сіль і перець за смаком
- каперси (за бажанням) — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- На великій сковорідці нагрійте олію, обсмажте томати, болгарський перець, селеру, моркву, цибулю та часник.
- Коли овочі стануть м’якими, додайте бульйон, томатну пасту, сіль, перець, паприку, зіру і упарюйте, поки рідини не поменшає наполовину, періодично перемішуйте.
- Додайте туди ж курку, перемішайте і готуйте 5 хвилин на малому вогні.
- Додайте білий рис, горошок, кукурудзу, каперси (за бажанням), зелену цибулю та кінзу, повільно перемішайте.
- Готуйте 10 хвилин на малому вогні, закрийте кришкою, перемішуйте час від часу.
- Подавайте страву, прикрасивши зеленню.
Смачного!
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