Стейк зі свинини на кістці з соусом із черешні та молодою морквою гриль: рецепт від Івана Мілановича
04.08.2020
Стейк – улюблена страва будь-якого м’ясоїда. Секретами приготування поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт стейка зі свинини на кістці з соусом із черешні та молодою морквою гриль читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- свинина
- черешня – 400 г
- червоне сухе вино – 150 мл
- вода – 150 мл
- зірочки анісу – 2 шт.
- гвоздика, кардамон, лавровий лист за смаком
- цукор – 2 ст. л.
- сіль
- чорний перець
- молода морква
Приготування:
- Свинину промити. Відокремити зайві прожилки, зачистити кісточку. Замаринувати у невеликій кількості оливкової олії, солі, перцю та свіжих гілочок розмарину і чебрецю. Залишити на 30–50 хвилин.
- Для соусу черешню можна не відокремлювати від кісточок. Готовий соус завжди можна буде пропустити через сито.
- У сотейник помістити 400 г черешні, 150 мл червоного сухого вина, 150 мл води, пару зірочок анісу, гвоздику, кардамон і лавровий лист. Додати 2 столові ложки цукру (без гірки), пару дрібок солі та трохи чорного перцю.
- Поставити на середній вогонь і випаровувати, поки рідина не почне густіти. Процідити через сито.
- Молоду моркву промити й обсмажити на грилі або запекти у духовці. Я не доводжу її до повної готовності. Молода морква може бути тільки злегка припущеною і хрустіти всередині.
- Для обсмажування стейка на розігріту сковороду налити оливкову олію, додати кілька зубчиків часнику, розчавленого разом з гілочками чебрецю і розмарину. Слідкуйте, щоб спеції не пригорали. Краще їх дістати, щойно вони почнуть злегка жовтіти.
- Покласти стейк і обсмажувати по кілька хвилин на великому вогні.
- За потреби довести стейк до готовності у розігрітій духовці (кілька хвилин). При цьому на м’ясо можна помістити скибочку вершкового масло. Так воно стане соковитішим і насиченішим за смаком після духовки.
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
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