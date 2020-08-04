Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Стейк зі свинини на кістці з соусом із черешні та молодою морквою гриль: рецепт від Івана Мілановича

04.08.2020

Стейк улюблена страва будь-якого м’ясоїда. Секретами приготування поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт стейка зі свинини на кістці з соусом із черешні та молодою морквою гриль читайте в матеріалі.

Pork bone steak

Інгредієнти:

  • свинина
  • черешня 400 г
  • червоне сухе вино 150 мл
  • вода 150 мл
  • зірочки анісу 2 шт.
  • гвоздика, кардамон, лавровий лист за смаком
  • цукор 2 ст. л.
  • сіль
  • чорний перець
  • молода морква

Приготування:

  1. Свинину промити. Відокремити зайві прожилки, зачистити кісточку. Замаринувати у невеликій кількості оливкової олії, солі, перцю та свіжих гілочок розмарину і чебрецю. Залишити на 3050 хвилин.
  2. Для соусу черешню можна не відокремлювати від кісточок. Готовий соус завжди можна буде пропустити через сито.
  3. У сотейник помістити 400 г черешні, 150 мл червоного сухого вина, 150 мл води, пару зірочок анісу, гвоздику, кардамон і лавровий лист. Додати 2 столові ложки цукру (без гірки), пару дрібок солі та трохи чорного перцю.
  4. Поставити на середній вогонь і випаровувати, поки рідина не почне густіти. Процідити через сито.
  5. Молоду моркву промити й обсмажити на грилі або запекти у духовці. Я не доводжу її до повної готовності. Молода морква може бути тільки злегка припущеною і хрустіти всередині.
  6. Для обсмажування стейка на розігріту сковороду налити оливкову олію, додати кілька зубчиків часнику, розчавленого разом з гілочками чебрецю і розмарину. Слідкуйте, щоб спеції не пригорали. Краще їх дістати, щойно вони почнуть злегка жовтіти.
  7. Покласти стейк і обсмажувати по кілька хвилин на великому вогні.
  8. За потреби довести стейк до готовності у розігрітій духовці (кілька хвилин). При цьому на м’ясо можна помістити скибочку вершкового масло. Так воно стане соковитішим і насиченішим за смаком після духовки.

Смачного!

Джерело: Instagram milan.i.m

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить