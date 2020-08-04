Стейк – улюблена страва будь-якого м’ясоїда. Секретами приготування поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт стейка зі свинини на кістці з соусом із черешні та молодою морквою гриль читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Свинину промити. Відокремити зайві прожилки, зачистити кісточку. Замаринувати у невеликій кількості оливкової олії, солі, перцю та свіжих гілочок розмарину і чебрецю. Залишити на 30 – 50 хвилин.

Для соусу черешню можна не відокремлювати від кісточок. Готовий соус завжди можна буде пропустити через сито.

У сотейник помістити 400 г черешні, 150 мл червоного сухого вина, 150 мл води, пару зірочок анісу, гвоздику, кардамон і лавровий лист. Додати 2 столові ложки цукру (без гірки), пару дрібок солі та трохи чорного перцю.

Поставити на середній вогонь і випаровувати, поки рідина не почне густіти. Процідити через сито.

Молоду моркву промити й обсмажити на грилі або запекти у духовці. Я не доводжу її до повної готовності. Молода морква може бути тільки злегка припущеною і хрустіти всередині.

Для обсмажування стейка на розігріту сковороду налити оливкову олію, додати кілька зубчиків часнику, розчавленого разом з гілочками чебрецю і розмарину. Слідкуйте, щоб спеції не пригорали. Краще їх дістати, щойно вони почнуть злегка жовтіти.

Покласти стейк і обсмажувати по кілька хвилин на великому вогні.