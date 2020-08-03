Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Ікра з баклажанів: рецепт від Катерини Пєскової

03.08.2020

Як приготувати ікру з баклажанів у домашніх умовах? Фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова поділилася маминим фірмовим рецептом улюбленої ікри. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

икра из баклажанов

Інгредієнти:

  • баклажани – 2 шт.
  • червоні м’ясисті перці – 4 шт.
  • великий помідор мікадо – 1 шт.
  • цибуля (біла салатна або червона кримська) – 1 шт.
  • часник – 2–3 зубчики
  • оливкова олія

Більше на тему: Соус песто: покроковий рецепт

Приготування:

  1. Баклажани і перці запекти у духовці до готовності.
  2. Потім очищаємо їх від шкірки.
  3. Далі потрібно ножем подрібнити готові і очищені овочі на дрібні шматочки.
  4. Помідор рубаємо ножем, цибулю нарізаємо дуже дрібно і все перемішуємо у мисці.
  5. Видавлюємо часник, солимо, перчимо за смаком.
  6. Заливаємо оливковою олією.

Смачного!

Джерело: Instagram – peskova_katerina

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram  СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить