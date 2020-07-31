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Американські пончики від Івана Мілановича

31.07.2020

Ці солодкі булочки порадують вас, настільки вони смачні! Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович розповів, як приготувати американські пончики в домашніх умовах. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

американські пончики вані мілановича

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Молоко – 200 мл
  • Цукор – 60 г
  • Вершкове масло – 80 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 700-800 г
  • Сухі дріжджі – 10 г
  • Сіль – 1 ч. л.

Для крему:

  • Молоко – 300 мл
  • Цукор – 50 г
  • Жовток – 3 шт.
  • Сіль – щіпка
  • Ванілін
  • Тертий пармезан – 200 г

Приготування: Кукурудзяно-сливові мафіни від Тетяни Литвинової

  1. Розвести дріжджі з ложкою цукру в злегка теплому молоці. Дати постояти 30 хвилин.
  2. Коли на поверхні рідини почнуть з’являтися бульбашки від дріжджів, додати збиті яйця та інші інгредієнти. Замісити тісто.
  3. Дати тісту піднятися (1,5-2 години) в теплому місці. 1-2 рази прим’яти під час процесу. Тісто має збільшитися у три рази.
  4. Готове тісто розкачати пластом товщиною 3-4 см. Вирізати форми пончика.
  5. Уже вирізані заготовки повинні піднятися через 15-20 хвилин. І тільки потім їх можна смажити.
  6. Нагріти масло, як на фритюр (мінімум 4 см від дна каструлі), на середньому вогні. Масло не повинно бути сильно гарячим, але і не холодним. Інакше пончики можуть не прожаритися всередині, або увібрати багато масла.
  7. Смажити 1-1,5 хвилин із кожного боку. Зайве масло вимочити паперовим рушником.
  8. Для начинки зварити крем англес і з’єднати з натертим пармезаном.
  9. Глазур може бути будь-якою. Наприклад, топлений молочний шоколад з арахісом.

Смачного!

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