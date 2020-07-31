Американські пончики від Івана Мілановича
31.07.2020
Ці солодкі булочки порадують вас, настільки вони смачні! Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович розповів, як приготувати американські пончики в домашніх умовах. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Молоко – 200 мл
- Цукор – 60 г
- Вершкове масло – 80 г
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 700-800 г
- Сухі дріжджі – 10 г
- Сіль – 1 ч. л.
Для крему:
- Молоко – 300 мл
- Цукор – 50 г
- Жовток – 3 шт.
- Сіль – щіпка
- Ванілін
- Тертий пармезан – 200 г
Приготування: Кукурудзяно-сливові мафіни від Тетяни Литвинової
- Розвести дріжджі з ложкою цукру в злегка теплому молоці. Дати постояти 30 хвилин.
- Коли на поверхні рідини почнуть з’являтися бульбашки від дріжджів, додати збиті яйця та інші інгредієнти. Замісити тісто.
- Дати тісту піднятися (1,5-2 години) в теплому місці. 1-2 рази прим’яти під час процесу. Тісто має збільшитися у три рази.
- Готове тісто розкачати пластом товщиною 3-4 см. Вирізати форми пончика.
- Уже вирізані заготовки повинні піднятися через 15-20 хвилин. І тільки потім їх можна смажити.
- Нагріти масло, як на фритюр (мінімум 4 см від дна каструлі), на середньому вогні. Масло не повинно бути сильно гарячим, але і не холодним. Інакше пончики можуть не прожаритися всередині, або увібрати багато масла.
- Смажити 1-1,5 хвилин із кожного боку. Зайве масло вимочити паперовим рушником.
- Для начинки зварити крем англес і з’єднати з натертим пармезаном.
- Глазур може бути будь-якою. Наприклад, топлений молочний шоколад з арахісом.
Смачного!
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