Філе кролика з грушею і соусом з червоного вина: рецепт від Івана Мілановича
30.07.2020
Як правильно і смачно приготувати кролика? Натхнення від навчання в Le Cordon Bleu і від самої Франції наштовхнуло переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича на створення свого рецепту приготування філе кролика з грушею і соусом з червоного вина. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- спинка кролика – 2 шт. (на 2 порції)
- вино червоне – 400 мл
- вода – 250 мл
- груша – 1 шт. (або 3 маленькі)
- копчена паприка – 5–8 г
- розмарин свіжий – кілька гілочок
- часник – кілька зубчиків
- вершкове масло – 15–20 г
- кардамон
- лавровий лист
- мускатний горіх
- сіль
- перець
- цукор
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Приготування:
- Зі спинки кролика вирізати дві поздовжні філешки і замаринувати в копченій паприці, оливковій олії, солі і перці.
Зазвичай спинки кролика продаються з нирками. Вони дуже ніжні і чудово доповнюють страву! Замаринуйте їх разом із м’ясом.
- З груші зняти шкірку. Якщо використовуєте велику грушу, виріжте серцевину знизу, не розрізаючи саму грушу.
- Вино, воду, кілька столових ложок цукру (без гірки), мускатний горіх, лавровий лист, кардамон, перець і дрібку солі помістіть в одну каструлю.
- Туди ж відправити грушу і поставити на вогонь.
- Проварювати, поки вона не стане м’якою. Дістати готову грушу.
- Винний бульйон, в якому варилася груша, випарити на великому вогні до стану соусу.
- На сковороді розігріти суміш рослинного і вершкового масла. Покласти гілочку розмарину і кілька зубчиків часнику. Обсмажити філе кролика і нирки.
- Нирки будуть готові раніше. Їм потрібно буквально по 1 хвилині з кожного боку.
- Філе смажиться приблизно по 2–2,5 хвилини з кожного боку.
- Після обсмажування дати м’ясу відпочити кілька хвилин.
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
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