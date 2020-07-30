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Філе кролика з грушею і соусом з червоного вина: рецепт від Івана Мілановича

30.07.2020

Як правильно і смачно приготувати кролика? Натхнення від навчання в Le Cordon Bleu і від самої Франції наштовхнуло переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича на створення свого рецепту приготування філе кролика з грушею і соусом з червоного вина. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Филе кролика с грушей и соусом из красного вина

Інгредієнти:

  • спинка кролика 2 шт. (на 2 порції)
  • вино червоне 400 мл
  • вода 250 мл
  • груша 1 шт. (або 3 маленькі)
  • копчена паприка 58 г
  • розмарин свіжий кілька гілочок
  • часник кілька зубчиків
  • вершкове масло 1520 г
  • кардамон
  • лавровий лист
  • мускатний горіх
  • сіль
  • перець
  • цукор

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Приготування:

  1. Зі спинки кролика вирізати дві поздовжні філешки і замаринувати в копченій паприці, оливковій олії, солі і перці.

Зазвичай спинки кролика продаються з нирками. Вони дуже ніжні і чудово доповнюють страву! Замаринуйте їх разом із м’ясом.

  1. З груші зняти шкірку. Якщо використовуєте велику грушу, виріжте серцевину знизу, не розрізаючи саму грушу.
  2. Вино, воду, кілька столових ложок цукру (без гірки), мускатний горіх, лавровий лист, кардамон, перець і дрібку солі помістіть в одну каструлю.
  3. Туди ж відправити грушу і поставити на вогонь.
  4. Проварювати, поки вона не стане м’якою. Дістати готову грушу.
  5. Винний бульйон, в якому варилася груша, випарити на великому вогні до стану соусу.
  6. На сковороді розігріти суміш рослинного і вершкового масла. Покласти гілочку розмарину і кілька зубчиків часнику. Обсмажити філе кролика і нирки.
  7. Нирки будуть готові раніше. Їм потрібно буквально по 1 хвилині з кожного боку.
  8. Філе смажиться приблизно по 2–2,5 хвилини з кожного боку.
  9. Після обсмажування дати м’ясу відпочити кілька хвилин.

Смачного!

Джерело: Instagram – milan.i.m

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