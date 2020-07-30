Як правильно і смачно приготувати кролика? Натхнення від навчання в Le Cordon Bleu і від самої Франції наштовхнуло переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича на створення свого рецепту приготування філе кролика з грушею і соусом з червоного вина. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

спинка кролика – 2 шт. (на 2 порції)

вино червоне – 400 мл

вода – 250 мл

груша – 1 шт. (або 3 маленькі)

копчена паприка – 5 – 8 г

розмарин свіжий – кілька гілочок

часник – кілька зубчиків

вершкове масло – 15 – 20 г

кардамон

лавровий лист

мускатний горіх

сіль

перець

цукор

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Приготування:

Зі спинки кролика вирізати дві поздовжні філешки і замаринувати в копченій паприці, оливковій олії, солі і перці.

Зазвичай спинки кролика продаються з нирками. Вони дуже ніжні і чудово доповнюють страву! Замаринуйте їх разом із м’ясом.

З груші зняти шкірку. Якщо використовуєте велику грушу, виріжте серцевину знизу, не розрізаючи саму грушу. Вино, воду, кілька столових ложок цукру (без гірки), мускатний горіх, лавровий лист, кардамон, перець і дрібку солі помістіть в одну каструлю. Туди ж відправити грушу і поставити на вогонь. Проварювати, поки вона не стане м’якою. Дістати готову грушу. Винний бульйон, в якому варилася груша, випарити на великому вогні до стану соусу. На сковороді розігріти суміш рослинного і вершкового масла. Покласти гілочку розмарину і кілька зубчиків часнику. Обсмажити філе кролика і нирки. Нирки будуть готові раніше. Їм потрібно буквально по 1 хвилині з кожного боку. Філе смажиться приблизно по 2–2,5 хвилини з кожного боку. Після обсмажування дати м’ясу відпочити кілька хвилин.

Смачного!

Джерело: Instagram – milan.i.m

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