Булочки з овочевою начинкою: рецепт від Івана Мілановича
30.07.2020
Гаряча і ароматна випічка – те, що потрібно в осінні холоди. Своїм улюбленим рецептом булочок з овочевою начинкою поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.
Рецепт тіста дуже простий, практичний та приїхав із Парижа! Саме за цією рецептурою роблять справжні французькі багети. А ось начинка булочок може бути абсолютно з будь-яких овочів!
Інгредієнти для опари для тіста:
- борошно 1-го сорту (не вищого) – 125 г
- вода – 85 г
- сіль – 3 г
- дріжджі сухі – 4 г
Інгредієнти для тіста:
- борошно 1-го сорту – 375 г
- вода – 250 г
- сіль – 7 г
- дріжджі сухі – 8 г
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Інгредієнти для начинки:
- цукіні – 150 г
- баклажан – 100 г
- цибуля-шалот – 70 г
- цибуля червона – 40 г
- огірок (тверда частина, без насіння) – 70 г
- томати чері – 70 г
- часник – кілька зубчиків
- перець болгарський жовтий – 70 г
- сухі прованські трави – дрібка
- сіль, перець чорний, цукор – за смаком
Приготування:
- Розчинити дріжджі у теплій воді разом із сіллю.
- Борошно просіяти і замісити м’яке тісто. Ця опара виходить досить щільною.
- Залишити при кімнатній температурі на 8–12 годин.
- За таким же принципом робимо основу для тіста. Розчинити дріжджі і сіль у воді, ввести просіяне борошно. Гарненько вимісити.
- З’єднати з опарою і ще раз вимішати до однорідності.
- Накрити плівкою і залишити ще на 1,5–2 години.
- Усі овочі для начинки порізати кубиками і припустити на вершковому маслі до напівготовності.
- Ввести спеції, сіль і трохи цукру за смаком та охолодити.
- Сформувати невеликі булочки, наповнюючи шматочки тіста начинкою.
- Змастити трохи збитим яйцем і присипати прованськими травами.
- Поставити в духовку на 27–30 °С на 30–40 хвилин. ⠀
- Булочки потрібно дістати і розігріти духовку до 180 °С.
- На булочках можна зробити невеликі надрізи ножем або лезом, так тісто краще підніметься.
- Відправити в духовку на 20–25 хвилин, щойно вона розігріється.
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
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