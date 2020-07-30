Гаряча і ароматна випічка – те, що потрібно в осінні холоди. Своїм улюбленим рецептом булочок з овочевою начинкою поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Рецепт тіста дуже простий, практичний та приїхав із Парижа! Саме за цією рецептурою роблять справжні французькі багети. А ось начинка булочок може бути абсолютно з будь-яких овочів!

Інгредієнти для опари для тіста:

Інгредієнти для тіста:

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Інгредієнти для начинки:

Приготування:

Розчинити дріжджі у теплій воді разом із сіллю.

Борошно просіяти і замісити м’яке тісто. Ця опара виходить досить щільною.

Залишити при кімнатній температурі на 8–12 годин.

За таким же принципом робимо основу для тіста. Розчинити дріжджі і сіль у воді, ввести просіяне борошно. Гарненько вимісити.

З’єднати з опарою і ще раз вимішати до однорідності.

Накрити плівкою і залишити ще на 1,5–2 години.

Усі овочі для начинки порізати кубиками і припустити на вершковому маслі до напівготовності.

Ввести спеції, сіль і трохи цукру за смаком та охолодити.

Сформувати невеликі булочки, наповнюючи шматочки тіста начинкою.

Змастити трохи збитим яйцем і присипати прованськими травами.

Поставити в духовку на 27–30 °С на 30–40 хвилин. ⠀

Булочки потрібно дістати і розігріти духовку до 180 °С.

На булочках можна зробити невеликі надрізи ножем або лезом, так тісто краще підніметься.