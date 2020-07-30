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Булочки з овочевою начинкою: рецепт від Івана Мілановича

30.07.2020

Гаряча і ароматна випічка – те, що потрібно в осінні холоди. Своїм улюбленим рецептом булочок з овочевою начинкою поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Булочки с овощной начинкой

Рецепт тіста дуже простий, практичний та приїхав із Парижа! Саме за цією рецептурою роблять справжні французькі багети. А ось начинка булочок може бути абсолютно з будь-яких овочів!

Інгредієнти для опари для тіста:

  • борошно 1-го сорту (не вищого) – 125 г
  • вода – 85 г
  • сіль – 3 г
  • дріжджі сухі – 4 г

Інгредієнти для тіста:

  • борошно 1-го сорту – 375 г
  • вода – 250 г
  • сіль – 7 г
  • дріжджі сухі – 8 г

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Інгредієнти для начинки:

  • цукіні – 150 г
  • баклажан – 100 г
  • цибуля-шалот – 70 г
  • цибуля червона – 40 г
  • огірок (тверда частина, без насіння) – 70 г
  • томати чері – 70 г
  • часник – кілька зубчиків
  • перець болгарський жовтий – 70 г
  • сухі прованські трави – дрібка
  • сіль, перець чорний, цукор – за смаком

Приготування:

  1. Розчинити дріжджі у теплій воді разом із сіллю.
  2. Борошно просіяти і замісити м’яке тісто. Ця опара виходить досить щільною.
  3. Залишити при кімнатній температурі на 8–12 годин.
  4. За таким же принципом робимо основу для тіста. Розчинити дріжджі і сіль у воді, ввести просіяне борошно. Гарненько вимісити.
  5. З’єднати з опарою і ще раз вимішати до однорідності.
  6. Накрити плівкою і залишити ще на 1,5–2 години.
  7. Усі овочі для начинки порізати кубиками і припустити на вершковому маслі до напівготовності.
  8. Ввести спеції, сіль і трохи цукру за смаком та охолодити.
  9. Сформувати невеликі булочки, наповнюючи шматочки тіста начинкою.
  10. Змастити трохи збитим яйцем і присипати прованськими травами.
  11. Поставити в духовку на 27–30 °С на 30–40 хвилин. ⠀
  12. Булочки потрібно дістати і розігріти духовку до 180 °С.
  13. На булочках можна зробити невеликі надрізи ножем або лезом, так тісто краще підніметься.
  14. Відправити в духовку на 20–25 хвилин, щойно вона розігріється.
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Смачного!

Джерело: Instagram milan.i.m

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