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Кіш із сьомгою, броколі і томатами: рецепт від Івана Мілановича

27.07.2020

Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився простим і надзвичайно смачним рецептом оригінальної французької пісочки. Кіш із сьомгою, броколі і томатами буде до смаку навіть найвибагливішому гостю. Покроковий рецепт кіша з сьомгою, броколі і томатами читайте в матеріалі.

Киш с семгой, брокколи и томатами

Інгредієнти для тіста:

  • борошно 200 г
  • масло вершкове 100 г
  • сіль 5 г
  • яйце 50 г (1 шт.)
  • вода 10 мл

Інгредієнти для начинки:

  • томати 100 г
  • броколі 150 г
  • сьомга свіжа 150 г
  • моцарела 100 г
  • яйце 1 шт.
  • жовток 3 шт.
  • молоко 140 мл
  • вершки (33%) 140 мл
  • сіль, перець, цукор, мускатний горіх

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Пропорція для Кіша 2022 см в діаметрі і 56 см заввишки. Якщо ваша форма більша сміливо збільшуйте пропорцію рецепту.

Приготування:

  1. Борошно просіяти, змішати з сіллю.
  2. Вершкове масло порізати на невеликі кубики. Воно повинно бути не надто холодним, але і не теплим.
  3. Акуратно перетерти масло з борошном. Повинна вийти розсипчаста текстура, схожа на стружку.
  4. Трохи збити яйце з водою. Ввести в борошняну суміш і замісити тісто.
  5. Борошно підсипати тільки у тому випадку, якщо тісто виходить надто рідким. Сильно борошном не забивайте!
  6. Сформувати товстий корж, накрити плівкою і відправити відпочивати у холодильник на 2030 хвилин.
  7. Броколі розібрати на суцвіття і проварити у підсоленій воді. Зняти з вогню буквально за 3050 секунд після кипіння. Просушити паперовим рушником.
  8. Від томатів нам знадобиться тільки тверда частина. Рідку серцевину вирізаємо, решту ріжемо на шматочки.
  9. Сьомгу нарізати кубиками і замаринувати в оливковій олії, солі і перці.
  10. Яйце, жовтки, молоко і вершки збити вінчиком до однорідності. Заправити перцем, сіллю, щіпкою цукру і мускатний горіхом за смаком.
  11. Дістати тісто. Розкачати завтовшки 34 мм на пергамент для запікання. Зверху можна трохи присипати борошном.
  12. Потім накрити тістом форму і акуратно зробити бортики. Відрізати зайвий край.
  13. На дно тарта покласти пергамент для випічки і насипати будь-яку крупу (щоб тісто не піднялося під час запікання). І відправити у духовку на 12 хвилин за температури 180 °С.
  14. Потім дістати, вийняти крупу і відправити назад у духовку ще на 56 хв. Знову дістати і наповнити начинкою.
  15. На дно рівним шаром висипаємо половину натертої моцарели. Потім томати, броколі і сьомгу. Зверху посипаємо рештою моцарели. І заливаємо яєчною сумішшю.
  16. Відправити у духовку на 25 хвилин (180 °С) і кіш готовий!

Смачного!

Джерело: Instagram milan.i.m

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