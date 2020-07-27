Кіш із сьомгою, броколі і томатами: рецепт від Івана Мілановича
27.07.2020
Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився простим і надзвичайно смачним рецептом оригінальної французької пісочки. Кіш із сьомгою, броколі і томатами буде до смаку навіть найвибагливішому гостю. Покроковий рецепт кіша з сьомгою, броколі і томатами читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- борошно — 200 г
- масло вершкове — 100 г
- сіль — 5 г
- яйце — 50 г (1 шт.)
- вода — 10 мл
Інгредієнти для начинки:
- томати — 100 г
- броколі — 150 г
- сьомга свіжа — 150 г
- моцарела — 100 г
- яйце — 1 шт.
- жовток — 3 шт.
- молоко — 140 мл
- вершки (33%) — 140 мл
- сіль, перець, цукор, мускатний горіх
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Пропорція для Кіша 20—22 см в діаметрі і 5—6 см заввишки. Якщо ваша форма більша — сміливо збільшуйте пропорцію рецепту.
Приготування:
- Борошно просіяти, змішати з сіллю.
- Вершкове масло порізати на невеликі кубики. Воно повинно бути не надто холодним, але і не теплим.
- Акуратно перетерти масло з борошном. Повинна вийти розсипчаста текстура, схожа на стружку.
- Трохи збити яйце з водою. Ввести в борошняну суміш і замісити тісто.
- Борошно підсипати тільки у тому випадку, якщо тісто виходить надто рідким. Сильно борошном не забивайте!
- Сформувати товстий корж, накрити плівкою і відправити відпочивати у холодильник на 20—30 хвилин.
- Броколі розібрати на суцвіття і проварити у підсоленій воді. Зняти з вогню буквально за 30—50 секунд після кипіння. Просушити паперовим рушником.
- Від томатів нам знадобиться тільки тверда частина. Рідку серцевину вирізаємо, решту ріжемо на шматочки.
- Сьомгу нарізати кубиками і замаринувати в оливковій олії, солі і перці.
- Яйце, жовтки, молоко і вершки збити вінчиком до однорідності. Заправити перцем, сіллю, щіпкою цукру і мускатний горіхом за смаком.
- Дістати тісто. Розкачати завтовшки 3—4 мм на пергамент для запікання. Зверху можна трохи присипати борошном.
- Потім накрити тістом форму і акуратно зробити бортики. Відрізати зайвий край.
- На дно тарта покласти пергамент для випічки і насипати будь-яку крупу (щоб тісто не піднялося під час запікання). І відправити у духовку на 12 хвилин за температури 180 °С.
- Потім дістати, вийняти крупу і відправити назад у духовку ще на 5—6 хв. Знову дістати і наповнити начинкою.
- На дно рівним шаром висипаємо половину натертої моцарели. Потім томати, броколі і сьомгу. Зверху посипаємо рештою моцарели. І заливаємо яєчною сумішшю.
- Відправити у духовку на 25 хвилин (180 °С) і кіш готовий!
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
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