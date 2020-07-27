Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився простим і надзвичайно смачним рецептом оригінальної французької пісочки. Кіш із сьомгою, броколі і томатами буде до смаку навіть найвибагливішому гостю. Покроковий рецепт кіша з сьомгою, броколі і томатами читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

Інгредієнти для начинки:

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Пропорція для Кіша 20 — 22 см в діаметрі і 5 — 6 см заввишки. Якщо ваша форма більша — сміливо збільшуйте пропорцію рецепту.

Приготування:

Борошно просіяти, змішати з сіллю.

Вершкове масло порізати на невеликі кубики. Воно повинно бути не надто холодним, але і не теплим.

Акуратно перетерти масло з борошном. Повинна вийти розсипчаста текстура, схожа на стружку.

Трохи збити яйце з водою. Ввести в борошняну суміш і замісити тісто.

Борошно підсипати тільки у тому випадку, якщо тісто виходить надто рідким. Сильно борошном не забивайте!

Сформувати товстий корж, накрити плівкою і відправити відпочивати у холодильник на 20 — 30 хвилин.

Броколі розібрати на суцвіття і проварити у підсоленій воді. Зняти з вогню буквально за 30 — 50 секунд після кипіння. Просушити паперовим рушником.

Від томатів нам знадобиться тільки тверда частина. Рідку серцевину вирізаємо, решту ріжемо на шматочки.

Сьомгу нарізати кубиками і замаринувати в оливковій олії, солі і перці.

Яйце, жовтки, молоко і вершки збити вінчиком до однорідності. Заправити перцем, сіллю, щіпкою цукру і мускатний горіхом за смаком.

Дістати тісто. Розкачати завтовшки 3 — 4 мм на пергамент для запікання. Зверху можна трохи присипати борошном.

Потім накрити тістом форму і акуратно зробити бортики. Відрізати зайвий край.

На дно тарта покласти пергамент для випічки і насипати будь-яку крупу (щоб тісто не піднялося під час запікання). І відправити у духовку на 12 хвилин за температури 180 °С.

Потім дістати, вийняти крупу і відправити назад у духовку ще на 5 — 6 хв. Знову дістати і наповнити начинкою.

На дно рівним шаром висипаємо половину натертої моцарели. Потім томати, броколі і сьомгу. Зверху посипаємо рештою моцарели. І заливаємо яєчною сумішшю.