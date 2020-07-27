Фузілі з куркою а-ля провансаль: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Шукаєте найпростіший і найсмачніший рецепт фузілі? У вас є вдома курка і паста? Тоді приготуйте фузілі з куркою а-ля провансаль! Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірного фузілі, який можна легко приготувати вдома. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

200 г томатів

100 г білої цибулі

100 г болгарського перцю

50 г зеленої цибулі

200 г печериць

700 г курятини (стегно без шкіри та кістки)

1 ст. л. оливкової олії

сіль і перець за смаком

½ ч. л. орегано (сухого чи свіжого)

½ ч. л. чебрецю (сухого чи свіжого)

1 зубчик часнику

500 г пасти фузілі (або іншої)

пармезан для прикраси

250 мл будь-якого бульйону

1 ч. л. томатної пасти

1 ч. л. каперсів

Спосіб приготування:

Замаринуйте курятину сіллю та перцем, добре нагрійте сковорідку та обсмажте з усіх боків (по 30 секунд з кожного), але не готуйте повністю. Викладіть курку окремо. Усі овочі поріжте на дрібні кубики, печериці ― пластинками, а часник добре подрібніть ножем. У тій самій сковорідці, де була курка, обсмажте всі овочі впродовж 5 хвилин, потім додайте гриби. Додайте до овочів томатну пасту, бульйон, готуйте 8 хвилин. Відтак додайте спеції (за смаком) і порізану на смужки курятину. Готуйте на середньому вогні 8 хвилин. Потім накрийте кришкою, зменшіть вогонь і готуйте ще 10 хвилин, додайте каперси. Зваріть пасту до готовності аль денте, злийте воду, додайте оливкову олію. Викладіть пасту на тарілку, зверху соус із куркою, прикрасьте пармезаном і мікрозеленню.

Смачного!

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