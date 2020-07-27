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Фузілі з куркою а-ля провансаль: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

27.07.2020

Шукаєте найпростіший і найсмачніший рецепт фузілі? У вас є вдома курка і паста? Тоді приготуйте фузілі з куркою а-ля провансаль! Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірного фузілі, який можна легко приготувати вдома. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • 200 г томатів 
  • 100 г білої цибулі
  • 100 г болгарського перцю
  • 50 г зеленої цибулі
  • 200 г печериць 
  • 700 г курятини (стегно без шкіри та кістки)
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • сіль і перець за смаком
  • ½ ч. л. орегано (сухого чи свіжого)
  • ½ ч. л. чебрецю (сухого чи свіжого)
  • 1 зубчик часнику
  • 500 г пасти фузілі (або іншої)
  • пармезан для прикраси
  • 250 мл будь-якого бульйону
  • 1 ч. л. томатної пасти
  • 1 ч. л. каперсів

Спосіб приготування:

  1. Замаринуйте курятину сіллю та перцем, добре нагрійте сковорідку та обсмажте з усіх боків (по 30 секунд з кожного), але не готуйте повністю. Викладіть курку окремо.
  2. Усі овочі поріжте на дрібні кубики, печериці ― пластинками, а часник добре подрібніть ножем.
  3. У тій самій сковорідці, де була курка, обсмажте всі овочі впродовж 5 хвилин, потім додайте гриби.
  4. Додайте до овочів томатну пасту, бульйон, готуйте 8 хвилин. Відтак додайте спеції (за смаком) і порізану на смужки курятину.
  5. Готуйте на середньому вогні 8 хвилин. Потім накрийте кришкою, зменшіть вогонь і готуйте ще 10 хвилин, додайте каперси.
  6. Зваріть пасту до готовності аль денте, злийте воду, додайте оливкову олію. Викладіть пасту на тарілку, зверху соус із куркою, прикрасьте пармезаном і мікрозеленню.

Смачного!

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