Соус песто прийшов до нас з італійської кухні. Його можна додавати до яєчні, омлету або яйця-пашот, у сендвічі, тортилью, лазанью. Але і це не все! Песто ідеально підходить для пасти, ризото, піци, морепродуктів і до різних видів м’яса. Як приготувати соус песто? Покроковий рецепт від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

базилік – 60 г

горіх кедровий – 30 г

пармезан – 40 г

оливкова олія – ​​60 мл

сік половини лимона

часник – 1 зубчик

сіль, перець – за смаком

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Приготування:

На сухій сковороді обсмажуємо кедровий горіх. У чашу для блендера висипаємо підсмажений кедровий горіх, туди ж додаємо базилік, часник, пармезан, оливкову олію, сік лимона. Блендеруємо.

Смачного!

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