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Соус песто: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

24.07.2020

Соус песто прийшов до нас з італійської кухні. Його можна додавати до яєчні, омлету або яйця-пашот, у сендвічі, тортилью, лазанью. Але і це не все! Песто ідеально підходить для пасти, ризото, піци, морепродуктів і до різних видів м’яса. Як приготувати соус песто? Покроковий рецепт від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.

Соус песто: рецепт

Інгредієнти:

  • базилік 60 г
  • горіх кедровий 30 г
  • пармезан 40 г
  • оливкова олія – ​​60 мл
  • сік половини лимона
  • часник 1 зубчик
  • сіль, перець за смаком

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Приготування:

  1. На сухій сковороді обсмажуємо кедровий горіх.
  2. У чашу для блендера висипаємо підсмажений кедровий горіх, туди ж додаємо базилік, часник, пармезан, оливкову олію, сік лимона.
  3. Блендеруємо. 

Смачного!

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