Соус песто: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
24.07.2020
Соус песто прийшов до нас з італійської кухні. Його можна додавати до яєчні, омлету або яйця-пашот, у сендвічі, тортилью, лазанью. Але і це не все! Песто ідеально підходить для пасти, ризото, піци, морепродуктів і до різних видів м’яса. Як приготувати соус песто? Покроковий рецепт від переможця «МастерШеф»-7 Вадима Бжезинського (Пави) читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- базилік – 60 г
- горіх кедровий – 30 г
- пармезан – 40 г
- оливкова олія – 60 мл
- сік половини лимона
- часник – 1 зубчик
- сіль, перець – за смаком
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Приготування:
- На сухій сковороді обсмажуємо кедровий горіх.
- У чашу для блендера висипаємо підсмажений кедровий горіх, туди ж додаємо базилік, часник, пармезан, оливкову олію, сік лимона.
- Блендеруємо.
Смачного!
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