Пряний сібас в солоному коконі з огірково-м’ятним соусом: рецепт від Івана Мілановича
24.07.2020
Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився одним з улюблених способів приготування риби. Рецепт пряного сібаса в солоному коконі з огірково-м’ятним соусом дуже швидкий, не вимагає очищення риби від луски і кісток. Окрім чудового результату, цей рецепт можна використовувати для приготування будь-якої морської риби! Покроковий рецепт приготування пряного сібаса читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- сібас – 1 шт.
- естрагон (тархун) свіжий – кілька гілочок
- імбир – 30 г
- лемонграсс – 0,5–1 стебло
- сіль – 1 кг
- білок яєчний – 1 шт.
- огірок – 1 шт.
- м’ята свіжа – невеликий пучок
- лайм або лимон – 1 шт.
- оливкова олія – 50 мл
- коріандр – дрібка
- сіль, цукор, чорний перець
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Приготування:
- Рибу зачистити від нутрощів, вирізати зябра і відрізати плавники. Луску залишити!
- Нафарширувати рибу травами і ароматними спеціями (можна використовувати будь-які, за смаком). Я використовував чилі, імбир, лемонграсс і естрагон.
- Збити яєчний білок і змішати з сіллю. Розмішати до однорідності.
- 1/3 кг солі розподілити на деко рівним шаром. На нього викласти рибу і закрити зверху гіркою із решти солі.
- Духовку розігріти на 200°С і відправити рибу запікатися на 25–30 хвилин (в залежності від розміру риби).
- Для соусу: в лимонний сік, постійно збиваючи блендером, цівкою ввести оливкову олію.
- Потім додати очищений огірок (без шкірки і серцевини, тільки тверду частину), коріандр і м’яту. Перебити до однорідності.
- Довести до смаку цукром, сіллю і перцем. Соус повинен вийти злегка солодкуватий з яскраво вираженою кислинкою.
- Перед подачею розбити соляний кокон (він відходить разом із лускою). М’ясо риби полити рідким соусом.
Смачного!
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