Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився одним з улюблених способів приготування риби. Рецепт пряного сібаса в солоному коконі з огірково-м’ятним соусом дуже швидкий, не вимагає очищення риби від луски і кісток. Окрім чудового результату, цей рецепт можна використовувати для приготування будь-якої морської риби! Покроковий рецепт приготування пряного сібаса читайте в матеріалі.



Інгредієнти:

сібас – 1 шт.

1 шт. естрагон (тархун) свіжий – кілька гілочок

кілька гілочок імбир – 30 г

30 г лемонграсс – 0,5 – 1 стебло

0,5 1 стебло сіль – 1 кг

1 кг білок яєчний – 1 шт.

1 шт. огірок – 1 шт.

1 шт. м’ята свіжа – невеликий пучок

невеликий пучок лайм або лимон – 1 шт.

1 шт. оливкова олія – ​​50 мл

​​50 мл коріандр – дрібка

дрібка сіль, цукор, чорний перець

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Приготування:

Рибу зачистити від нутрощів, вирізати зябра і відрізати плавники. Луску залишити! Нафарширувати рибу травами і ароматними спеціями (можна використовувати будь-які, за смаком). Я використовував чилі, імбир, лемонграсс і естрагон. Збити яєчний білок і змішати з сіллю. Розмішати до однорідності. 1/3 кг солі розподілити на деко рівним шаром. На нього викласти рибу і закрити зверху гіркою із решти солі. Духовку розігріти на 200°С і відправити рибу запікатися на 25 – 30 хвилин (в залежності від розміру риби). Для соусу: в лимонний сік, постійно збиваючи блендером, цівкою ввести оливкову олію. Потім додати очищений огірок (без шкірки і серцевини, тільки тверду частину), коріандр і м’яту. Перебити до однорідності. Довести до смаку цукром, сіллю і перцем. Соус повинен вийти злегка солодкуватий з яскраво вираженою кислинкою. Перед подачею розбити соляний кокон (він відходить разом із лускою). М’ясо риби полити рідким соусом.

Смачного!

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