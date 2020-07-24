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Пряний сібас в солоному коконі з огірково-м’ятним соусом: рецепт від Івана Мілановича

24.07.2020

Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович поділився одним з улюблених способів приготування риби. Рецепт пряного сібаса в солоному коконі з огірково-м’ятним соусом дуже швидкий, не вимагає очищення риби від луски і кісток. Окрім чудового результату, цей рецепт можна використовувати для приготування будь-якої морської риби! Покроковий рецепт приготування пряного сібаса читайте в матеріалі.

Пряный сибас в соленом коконе с огуречно-мятным соусом:
Інгредієнти:

  • сібас  1 шт.
  • естрагон (тархун) свіжий  кілька гілочок
  • імбир 30 г
  • лемонграсс  0,51 стебло
  • сіль 1 кг
  • білок яєчний  1 шт.
  • огірок  1 шт.
  • м’ята свіжа  невеликий пучок
  • лайм або лимон 1 шт.
  • оливкова олія – ​​50 мл
  • коріандр дрібка
  • сіль, цукор, чорний перець

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Приготування:

  1. Рибу зачистити від нутрощів, вирізати зябра і відрізати плавники. Луску залишити!
  2. Нафарширувати рибу травами і ароматними спеціями (можна використовувати будь-які, за смаком). Я використовував чилі, імбир, лемонграсс і естрагон.
  3. Збити яєчний білок і змішати з сіллю. Розмішати до однорідності.
  4. 1/3 кг солі розподілити на деко рівним шаром. На нього викласти рибу і закрити зверху гіркою із решти солі.
  5. Духовку розігріти на 200°С і відправити рибу запікатися на 2530 хвилин (в залежності від розміру риби).
  6. Для соусу: в лимонний сік, постійно збиваючи блендером, цівкою ввести оливкову олію.
  7. Потім додати очищений огірок (без шкірки і серцевини, тільки тверду частину), коріандр і м’яту. Перебити до однорідності.
  8. Довести до смаку цукром, сіллю і перцем. Соус повинен вийти злегка солодкуватий з яскраво вираженою кислинкою.
  9. Перед подачею розбити соляний кокон (він відходить разом із лускою). М’ясо риби полити рідким соусом.

Смачного!

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