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Молочний коктейль з чорницею: рецепт від Володимира Троцького

22.07.2020

Неможливо уявити літо без смачного молочного коктейлю. Суперфіналіст «МастерШеф»-7 Володимир Троцький поділився рецептом молочного коктейлю з чорницею. Чорниця багата вітамінами, клітковиною і антиоксидантами, є прекрасним антисептиком, налагодить роботу шлунково-кишкового тракту, виведе шлаки з організму і поліпшить обмін речовин. Покроковий рецепт молочного коктейлю з чорницею читайте в матеріалі.

Молочний коктейль з чорницею: рецепт від Володимира Троцького

«Для молочного коктейлю я буду використовувати моє улюблене мигдальне молоко домашнього приготування, але ви можете взяти будь-які горіхи, кунжут або вівсяні пластівці. Спосіб приготування для них такий же. Найголовніше: щоб молоко вийшло повітряним, ніжним і однорідним, використовуйте потужний блендер» радить Володимир Троцький.

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Інгредієнти:

  • мигдаль сушений 1 ст.
  • вода 3 ст.
  • чорниця 2 ст.
  • банан 2 шт.

Приготування:

  1. Замочуємо горіхи на ніч, промиваємо, додаємо воду і добре подрібнюємо в блендері.
  2. Проціджуємо нашу суміш, додаємо чорницю, банани і збиваємо. Цей рецепт універсальний: закінчився сезон чорниці використовуйте малину, персики, абрикоси, взимку заморожені ягоди і фрукти.

Смачного!

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