Рулька у темному пиві: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
21.07.2020
Рулькою у гастрономії називають частину свинячого окосту, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Своїм рецептом рульки у темному пиві поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- рулька свиняча – 1,5–2 кг
- часник – 2 головки
- цибуля ріпчаста – 1 шт.
- пиво темне – 1 л
- гвоздика – 7 шт.
- кардамон – 5 шт.
- бадьян – 3 зірочки
- лавровий лист – 3 шт.
- морква – 1 шт.
- перець духмяний – 10 шт.
- перець чилі – 1/2 шт.
- чебрець – 2 гілочки
- розмарин – 1 гілочка
- імбир мелений – 1 ч. л.
- сіль, перець за смаком
Більше на тему: Креветки в сирокопчених беконі, пивному клярі і паніровці з кукурудзяних пластівців: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
Інгредієнти для глазурі:
- мед – 2 ст. л.
- соус теріякі – 3 ст. л.
- каррі – 1 ч. л.
- паприка копчена – 2 ч. л.
Приготування:
- Беремо часник, поділяємо його на 4 частини і кладемо у сотейник. Засипаємо туди ж сіль, мелений імбир і гарненько перемішуємо. Цією сумішшю з часником ми будемо маринувати рульку.
- Робимо у рульцы надрізи і в них поміщаємо часникову суміш.
- Ставимо каструлю на вогонь, відправляємо туди рульку і заливаємо пивом.
- Потім в очищену цибулину ми вставляємо зірочки гвоздики і обсмажуємо на вогні.
- До рульки у пиві ми відправляємо моркву, бадьян, половинку перцю чилі, лавровий лист і приблизно 10 шт. запашного перцю.
- Тримаємо на помірному вогні близько 2,5 годин.
- Після цього рульку обмащуємо медом, поливаємо глазур’ю і запікаємо до готовності.
Смачного!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=