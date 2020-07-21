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Рулька у темному пиві: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

21.07.2020

Рулькою у ​​гастрономії називають частину свинячого окосту, з якого можна приготувати безліч смачних страв. Своїм рецептом рульки у темному пиві поділився переможець  «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський  (Пава). Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Рулька в темном пиве: рецепт

Інгредієнти:

  • рулька свиняча 1,52 кг
  • часник 2 головки
  • цибуля ріпчаста 1 шт.
  • пиво темне 1 л
  • гвоздика 7 шт.
  • кардамон 5 шт.
  • бадьян 3 зірочки
  • лавровий лист 3 шт.
  • морква 1 шт.
  • перець духмяний 10 шт.
  • перець чилі 1/2 шт.
  • чебрець 2 гілочки
  • розмарин 1 гілочка
  • імбир мелений 1 ч. л.
  • сіль, перець за смаком

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Інгредієнти для глазурі:

  • мед 2 ст. л.
  • соус теріякі 3 ст. л.
  • каррі 1 ч. л.
  • паприка копчена 2 ч. л.

Приготування:

  1. Беремо часник, поділяємо його на 4 частини і кладемо у сотейник. Засипаємо туди ж сіль, мелений імбир і гарненько перемішуємо. Цією сумішшю з часником ми будемо маринувати рульку.
  2. Робимо у рульцы надрізи і в них поміщаємо часникову суміш.
  3. Ставимо каструлю на вогонь, відправляємо туди рульку і заливаємо пивом.
  4. Потім в очищену цибулину ми вставляємо зірочки гвоздики і обсмажуємо на вогні.
  5. До рульки у пиві ми відправляємо моркву, бадьян, половинку перцю чилі, лавровий лист і приблизно 10 шт. запашного перцю.
  6. Тримаємо на помірному вогні близько 2,5 годин.
  7. Після цього рульку обмащуємо медом, поливаємо глазур’ю і запікаємо до готовності.
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Смачного!

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