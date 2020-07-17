Є безліч цікавих способів приготування мідій. Як приготувати соковиті смажені мідії з цибулею і помідорами, точно знає переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Павло Серветник. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

мідії

цибуля

біле вино

томатна паста

каперси

анчоуси

часник і сіль

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Приготування:

Обсмажуємо цибулю, додаємо біле вино, випаровуємо. Потім додаємо томатну пасту, каперси, анчоуси, мідії, часник і сіль. Смажимо до готовності.

Смачного!

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

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