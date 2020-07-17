Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT4=

Чіа з йогуртом і фруктовим мусом: рецепт від Володимира Троцького

17.07.2020

Чіа з йогуртом і фруктовим мусом це не лише смачно, а й дуже корисно. Насіння чіа містять поліненасичені жирні кислоти, омега 3, калій і кальцій. Покроковий рецепт чіа з йогуртом і фруктовим мусом від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.

Чиа с йогуртом и фруктовым муссом: рецепт от Владимира Троцкого

Інгредієнти:

  • натуральний йогурт 400 мл
  • насіння чіа 50 г
  • банан 2 шт.
  • кардамон
  • кориця
  • полуниця 400 г
  • ваніль 1/2 стручка
  • м’ята для прикрашання

Приготування:

  1. Змішуємо чіа з 200 мл йогурту і відправляємо в холодильник на 2 години або на ніч.
  2. Банани збиваємо в блендері з попередньо подрібненими в кавомолці спеціями.
  3. Викладаємо шарами у склянку чіа, пюре, йогурт, полуницю.
  4. Зверху прикрашаємо м’ятою.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить