Чіа з йогуртом і фруктовим мусом: рецепт від Володимира Троцького
17.07.2020
Чіа з йогуртом і фруктовим мусом – це не лише смачно, а й дуже корисно. Насіння чіа містять поліненасичені жирні кислоти, омега 3, калій і кальцій. Покроковий рецепт чіа з йогуртом і фруктовим мусом від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- натуральний йогурт – 400 мл
- насіння чіа – 50 г
- банан – 2 шт.
- кардамон
- кориця
- полуниця – 400 г
- ваніль – 1/2 стручка
- м’ята для прикрашання
Приготування:
- Змішуємо чіа з 200 мл йогурту і відправляємо в холодильник на 2 години або на ніч.
- Банани збиваємо в блендері з попередньо подрібненими в кавомолці спеціями.
- Викладаємо шарами у склянку чіа, пюре, йогурт, полуницю.
- Зверху прикрашаємо м’ятою.
Смачного!
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