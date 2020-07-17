Чіа з йогуртом і фруктовим мусом: рецепт від Володимира Троцького

Чіа з йогуртом і фруктовим мусом – це не лише смачно, а й дуже корисно. Насіння чіа містять поліненасичені жирні кислоти, омега 3, калій і кальцій. Покроковий рецепт чіа з йогуртом і фруктовим мусом від суперфіналіста «МастерШеф»-7 Володимира Троцького читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

натуральний йогурт – 400 мл

насіння чіа – 50 г

банан – 2 шт.

кардамон

кориця

полуниця – 400 г

ваніль – 1/2 стручка

м’ята для прикрашання

Приготування:

Змішуємо чіа з 200 мл йогурту і відправляємо в холодильник на 2 години або на ніч. Банани збиваємо в блендері з попередньо подрібненими в кавомолці спеціями. Викладаємо шарами у склянку чіа, пюре, йогурт, полуницю. Зверху прикрашаємо м’ятою.

Смачного!

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