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Креветки в сирокопченому беконі, пивному клярі та паніровці з кукурудзяних пластівців: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

14.07.2020

Кожна господиня може приготувати креветки незалежно від пори року. Своїм простим рецептом креветок в сирокопченому беконі, пивному клярі та паніровці з кукурудзяних пластівців поділився переможець  «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Рецепт приготування читайте в матеріалі.

креветки в кляре и беконе

Інгредієнти:

  • креветки (тигрові) 15 шт.
  • борошно 100 г
  • пиво напівтемне 200 мл
  • яйце 1 шт.
  • кукурудзяні пластівці 2 склянки
  • соєвий соус 50 мл
  • крохмаль 1 ст. л.
  • лайм 1 шт.
  • часник сухий 0,5 ч. л.
  • імбир сухий 0,5 ч. л.
  • бекон (сирокопчений) 200 г
  • сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Попередньо зачищені від панцирів і нутрощів креветки посипаємо сіллю, перцем, сухими часником та імбиром. Туди ж додаємо трохи соєвого соусу і сік половини лайма, ретельно все перемішуємо.
  2. Для кляру змішуємо борошно, крохмаль, дрібку солі, білок одного яйця і пиво. Перемішуємо.
  3. Креветки загортаємо в бекон, занурюємо в кляр і обвалюємо у кукурудзяних пластівцях.
  4. Відправляємо у фритюр на 1,52 хвилини.

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Смачного!

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