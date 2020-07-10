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Клафуті з жовтою черешнею і сливами: рецепт від Івана Мілановича

10.07.2020

Клафуті класичний французький десерт, щось середнє між пирогом і запіканкою. Він дуже простий і швидкий у приготуванні. Рецептом цього десерту поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування Клафуті з жовтою черешнею і сливами читайте в матеріалі.

Клафуті з жовтою черешнею і сливами: рецепт від Івана Мілановича

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне 100 г
  • цукор 60 г
  • молоко 200 мл
  • сіль дрібка
  • яйця 4 шт.
  • вершкове масло 50 г
  • ваніль
  • зірочка бодяну
  • черешня 300 г
  • слива 300 г

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Приготування:

  1. Борошно з цукром і молоком вимішати вінчиком до однорідності.
  2. Яйця збити до однорідності в окремій посудині та ввести в суміш.
  3. Додати дрібку солі, ваніль і розтоплене вершкове масло. Важливо, щоб воно було тепле, а не гаряче!
  4. Ягоди і сливи вимити, відокремити від кісточки, нарізати.
  5. Форму змастити вершковим маслом з боків, а дно застелити пергаментом для запікання.
  6. Наповнити ємність ягодами і залити основу так, щоб ягоди були ледве прикриті.
  7. Всередину я кладу зірочку бодяну. Вона віддає свій аромат тісту під час запікання.
  8. Випікати 15 хвилин за температури 200 °С, потім ще 2530 хвилин за 180 °С. Дістаємо  готовий клафуті через 40 хвилин.
  9. Текстура клафуті виходить дуже цікавою, і для нього підійдуть абсолютно будь-які тверді фрукти або ягоди.

Смачного!

Джерело: Instagram milan.i.m

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