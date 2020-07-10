Клафуті – класичний французький десерт, щось середнє між пирогом і запіканкою. Він дуже простий і швидкий у приготуванні. Рецептом цього десерту поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування Клафуті з жовтою черешнею і сливами читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Більше на тему: «Клафуті» з черешнями: рецепт від Лізи Глінської

Приготування:

Борошно з цукром і молоком вимішати вінчиком до однорідності.

Яйця збити до однорідності в окремій посудині та ввести в суміш.

Додати дрібку солі, ваніль і розтоплене вершкове масло. Важливо, щоб воно було тепле, а не гаряче!

Ягоди і сливи вимити, відокремити від кісточки, нарізати.

Форму змастити вершковим маслом з боків, а дно застелити пергаментом для запікання.

Наповнити ємність ягодами і залити основу так, щоб ягоди були ледве прикриті.

Всередину я кладу зірочку бодяну. Вона віддає свій аромат тісту під час запікання.

Випікати 15 хвилин за температури 200 °С, потім ще 25 – 30 хвилин за 180 °С. Дістаємо готовий клафуті через 40 хвилин.