Клафуті з жовтою черешнею і сливами: рецепт від Івана Мілановича
10.07.2020
Клафуті – класичний французький десерт, щось середнє між пирогом і запіканкою. Він дуже простий і швидкий у приготуванні. Рецептом цього десерту поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування Клафуті з жовтою черешнею і сливами читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 100 г
- цукор – 60 г
- молоко – 200 мл
- сіль – дрібка
- яйця – 4 шт.
- вершкове масло – 50 г
- ваніль
- зірочка бодяну
- черешня – 300 г
- слива – 300 г
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Приготування:
- Борошно з цукром і молоком вимішати вінчиком до однорідності.
- Яйця збити до однорідності в окремій посудині та ввести в суміш.
- Додати дрібку солі, ваніль і розтоплене вершкове масло. Важливо, щоб воно було тепле, а не гаряче!
- Ягоди і сливи вимити, відокремити від кісточки, нарізати.
- Форму змастити вершковим маслом з боків, а дно застелити пергаментом для запікання.
- Наповнити ємність ягодами і залити основу так, щоб ягоди були ледве прикриті.
- Всередину я кладу зірочку бодяну. Вона віддає свій аромат тісту під час запікання.
- Випікати 15 хвилин за температури 200 °С, потім ще 25–30 хвилин за 180 °С. Дістаємо готовий клафуті через 40 хвилин.
- Текстура клафуті виходить дуже цікавою, і для нього підійдуть абсолютно будь-які тверді фрукти або ягоди.
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
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