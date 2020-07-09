Японський чизкейк-суфле: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
09.07.2020
Легкий, як хмаринка, смачний, як десерт янголів! Так, це про японський повітряний чизкейк — найлегший десерт зі всіх! Рецепт японського чизкейка-суфле нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- молоко 3,2% — 60 мл
- крем-сир (наприклад, “Філадельфія”) — 140 г
- вершкове масло — 40 г
- борошно — 50 г
- крохмаль — 15 г
- яйця (50—60 г кожне зі шкаралупою) — 5 шт.
- цукор — 100 г
Спосіб приготування:
- Налийте у велику форму (деко) воду кімнатної температури до рівня 1 см.
- Нагрійте духовку до 120°C (обов’язково без конвекції, тільки верх і низ).
- Змішайте вінчиком і розтопіть на малому вогні в сотейнику молоко, крем-сир і вершкове масло.
- Коли все змішалося, вимкніть та зніміть з плити до початку кипіння. Додайте борошно і крохмаль та перемішуйте, доки суміш не стане однорідною і шовковистою.
- Додайте 5 жовтків і перемішуйте до однорідності.
- Збийте 5 білків міксером. Поступово додавайте цукор та продовжуйте збивати до м’яких піків.
- Обережно введіть збиті білки в суміш вінчиком, починаючи зверху до низу і рухаючись за часовою стрілкою, поки не зникнуть усі бульбашки.
- Обережно вилийте тісто у форму та постукайте, щоб воно розійшлось.
- Поставте в духовку у деко з водою та випікайте за температури 120°C 20 хвилин.
- Не відчиняючи духовки, збільште температуру до 150°C та продовжуйте випікати ще 15 хвилин.
- Відкрийте двері духовки на 10 секунд і зачиніть. Знизьте температуру до 100°C і випікайте ще 40 хвилин.
- Вимкніть духовку, відкрийте двері на 10 секунд і зачиніть. Дайте десерту охолонути 10 хвилин у духовці.
- Подавайте з полуницею або іншими ягодами.
Смачного!
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