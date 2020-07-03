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Паста Карбонара: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

03.07.2020

Ця паста підкорила мільярди людей і тепер настала ваша черга приготувати неймовірну страву! Навіть якщо зараз не можна насолодитися смаками улюбленої пасти в самій Італії, Неаполь можна створити на власній кухні! Свій найулюбленіший рецепт пасти Карбонара відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • панчетта — 40 г на 1 порцію
  • яйця — 1 жовток на одну порцію + 1 жовток до всієї кількості
  • чорний перець
  • паста спагетті
  • сир Пекоріно Романо— 30 г на 1 порцію
  • чорний перець свіжозмелений

Спосіб приготування:

  1. Обсмажте панчетту.
  2. Збийте яйця та додайте сир, чорний перець.
  3. Змішайте суміш з обсмаженою панчетою у мисці.
  4. Відваріть пасту.
  5. Відставте трохи води з-під пасти для соусу.
  6. Викладіть пасту у сковорідку, де була обсмажена панчетта та додайте весь соус, а також додайте трохи води з-під пасти.
  7. Подавайте, прикрасивши сиром Пекоріно.

Смачного!

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