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Соус Неаполітано: рецепт від Володимира Ярославського

30.06.2020

Якщо вам вже набридли одноманітні соуси та олії, до основної страви можна приготувати вишуканий соус! Про властивості і тонкощі приготування справжнього соусу Неаполітано нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • томати у власному соці — 1 кг 
  • цибулина — 1 шт. 
  • зелені листочки одного стебла селери — кілька штук
  • часник — 2-3 зубчики 
  • олія — 2-3 ст. л. 
  • сушений орегано — 1 дрібка 
  • чебрець — 2 гілочки 
  • базилік — 5-7 листочків 
  • мелений перець
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо все звичайними кубиками.
  2. На олії, на середньому вогні, обсмажуємо цибулю до початку рум’яності.
  3. Додаємо селеру і часник, і ще трохи обсмажуємо.
  4. Додаємо томати у власному соці.
  5. Додаємо сушені трави, базилік, сіль і чорний перець.
  6. На маленькому вогні, практично без кипіння, томимо хвилин 30-40, поки соус не стане ароматним і зовсім не кислим, не різким в кислоті (на велику кількість соусу необхідно буде більше часу).
  7. Слідкуйте, щоб соус не виварювався — через 15 хвилин накрийте кришкою.
  8. Якщо томати зовсім кислі, можна додати 1 чайну ложку цукру.
  9. Після цього соус потрібно протерти через машинку для пюре, або велике сито.
  10. Такий соус можна використовувати для приготування всіх видів пасти, різотто з морепродуктами, всіх рибних і м’ясних страв. Можна ще додати улюблених спецій і їсти замість кетчупу.

Смачного!

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