Соус Неаполітано: рецепт від Володимира Ярославського
30.06.2020
Якщо вам вже набридли одноманітні соуси та олії, до основної страви можна приготувати вишуканий соус! Про властивості і тонкощі приготування справжнього соусу Неаполітано нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- томати у власному соці — 1 кг
- цибулина — 1 шт.
- зелені листочки одного стебла селери — кілька штук
- часник — 2-3 зубчики
- олія — 2-3 ст. л.
- сушений орегано — 1 дрібка
- чебрець — 2 гілочки
- базилік — 5-7 листочків
- мелений перець
- сіль
Спосіб приготування:
- Нарізаємо все звичайними кубиками.
- На олії, на середньому вогні, обсмажуємо цибулю до початку рум’яності.
- Додаємо селеру і часник, і ще трохи обсмажуємо.
- Додаємо томати у власному соці.
- Додаємо сушені трави, базилік, сіль і чорний перець.
- На маленькому вогні, практично без кипіння, томимо хвилин 30-40, поки соус не стане ароматним і зовсім не кислим, не різким в кислоті (на велику кількість соусу необхідно буде більше часу).
- Слідкуйте, щоб соус не виварювався — через 15 хвилин накрийте кришкою.
- Якщо томати зовсім кислі, можна додати 1 чайну ложку цукру.
- Після цього соус потрібно протерти через машинку для пюре, або велике сито.
- Такий соус можна використовувати для приготування всіх видів пасти, різотто з морепродуктами, всіх рибних і м’ясних страв. Можна ще додати улюблених спецій і їсти замість кетчупу.
Смачного!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=