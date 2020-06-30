Вершкове морозиво з лимонним курдом: рецепт від Кароліни Залевської

У фіналі «МастерШеф» підлітки завзято змагалися за статус суперфіналістів. В одному з фінальних конкурсів Кароліна Залевська вразила суддів своїм надзвичайним морозивом, яке було визнане найкращим за всю історію «МастерШеф». Читайте в нашому матеріалі цей легендарний покроковий рецепт вершкового морозива з лимонним курдом від Кароліни Залевської.

Інгредієнти для морозива:

Інгредієнти для лимонного курду:

Спосіб приготування:

Приготуйте морозиво: всі компоненти збийте до стану крему. Відправте суміш у морозивницю. Якщо її немає, то викладіть суміш в ємність та поставте в морозильну камеру, періодично перемішуючи. Так як маса густа, то морозиво застигне досить швидко.

Варіації морозива: за бажанням можете додати до суміші подрібнену м’яту, порізані ягоди або шматочки шоколаду.

Приготуйте лимонний курд: всі інгредієнти перемішайте вінчиком до однорідності. Налийте суміш в сотейник та поставте на середній вогонь. Доведіть суміш до консистенції соусу, постійно збиваючи вінчиком. Стежте, щоб дно не підгоріло. Маса повинна посвітліти та стати кремоподібною.