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Рецепт ідеального французького сендвіча від Ольги Мартиновської

26.06.2020

Сніданок ― найважливіший прийом їжі. Але що ж робити, коли хочеться спробувати вранці щось нове? Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська вирішила це питання за вас! Покроковий рецепт приготування простих і смачних сендвічів Croque Monsieur від Ольги Мартиновської ― читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • тостовий хліб (або свіжий м’який батон) 4 скибки
  • яйце 1 шт.
  • сир (можна взяти моцарелу) 100 г
  • жирна сметана або домашні вершки 100 г
  • мускатний горіх
  • сіль, перець
  • шинка 2 шматочки
  • вершкове масло 20 г

Спосіб приготування:

  1. Тремо сир на тертці і додаємо в нього яйце і ложку сметани.
  2. Додаємо в цю суміш чорний перець, мускатний горіх і трохи солі.
  3. Перебиваємо в блендері до однорідності.
  4. Намазуємо на скибку хліба отриману масу.
  5. Кладемо на хліб шматочок шинки і зверху накриваємо хлібом.
  6. Намазуємо сендвіч соняшниковою олією і розігріваємо сковорідку.
  7. Смажимо сендвіч на середньому вогні на вершковому маслі кілька хвилин.

Смачного!

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