Рецепт ідеального французького сендвіча від Ольги Мартиновської

Сніданок ― найважливіший прийом їжі. Але що ж робити, коли хочеться спробувати вранці щось нове? Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська вирішила це питання за вас! Покроковий рецепт приготування простих і смачних сендвічів Croque Monsieur від Ольги Мартиновської ― читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

тостовий хліб (або свіжий м’який батон) ― 4 скибки

яйце ― 1 шт.

сир (можна взяти моцарелу) ― 100 г

жирна сметана або домашні вершки ― 100 г

мускатний горіх

сіль, перець

шинка ― 2 шматочки

вершкове масло ― 20 г

Спосіб приготування:

Тремо сир на тертці і додаємо в нього яйце і ложку сметани. Додаємо в цю суміш чорний перець, мускатний горіх і трохи солі. Перебиваємо в блендері до однорідності. Намазуємо на скибку хліба отриману масу. Кладемо на хліб шматочок шинки і зверху накриваємо хлібом. Намазуємо сендвіч соняшниковою олією і розігріваємо сковорідку. Смажимо сендвіч на середньому вогні на вершковому маслі кілька хвилин.

Смачного!

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