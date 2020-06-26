Рецепт ідеального французького сендвіча від Ольги Мартиновської
26.06.2020
Сніданок ― найважливіший прийом їжі. Але що ж робити, коли хочеться спробувати вранці щось нове? Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська вирішила це питання за вас! Покроковий рецепт приготування простих і смачних сендвічів Croque Monsieur від Ольги Мартиновської ― читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- тостовий хліб (або свіжий м’який батон) ― 4 скибки
- яйце ― 1 шт.
- сир (можна взяти моцарелу) ― 100 г
- жирна сметана або домашні вершки ― 100 г
- мускатний горіх
- сіль, перець
- шинка ― 2 шматочки
- вершкове масло ― 20 г
Спосіб приготування:
- Тремо сир на тертці і додаємо в нього яйце і ложку сметани.
- Додаємо в цю суміш чорний перець, мускатний горіх і трохи солі.
- Перебиваємо в блендері до однорідності.
- Намазуємо на скибку хліба отриману масу.
- Кладемо на хліб шматочок шинки і зверху накриваємо хлібом.
- Намазуємо сендвіч соняшниковою олією і розігріваємо сковорідку.
- Смажимо сендвіч на середньому вогні на вершковому маслі кілька хвилин.
Смачного!
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