Імеретинський сир: рецепт від Сергія Денисова
26.06.2020
Імеретинський сир — дуже смачні ласощі для всієї родини! Якщо ви ніколи не готували імеретинський сир у домашніх умовах, — учіться! Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розповів, як правильно приготувати імеретинський сир. Детальніше — в матеріалі!
Інгредієнти: ⠀
- парне молоко — 10 л
- пепсин — 50—70 мл
- сіль великого помолу
Спосіб приготування:
- Проціджуємо 10 л парного молока через стерильну марлю і ставимо в тепле місце.
- Додаємо пепсин і розмішуємо. В ідеалі, замість пепсину краще додати сичуг (залозистий шлунок жуйних, з якого виділяється фермент для виготовлення сиру).
- Після цього в молоці починає потихеньку утворюватися сирна маса, яку акуратно збираємо і викладаємо в друшляк, обов’язково з плоским дном.
- Далі солимо масу і даємо стікати кілька днів. Через 2—3 дні сир буде готовий!
- Для зберігання сиру використовуємо цатхі або розсіл: змішуємо 1 л води, по 1 ст. л. цукру і солі. Зберігаємо в скляному посуді з кришкою в розсолі, а якщо поставити в тепле місце, то в сирі утворюються дірочки.
Смачного!
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