Імеретинський сир: рецепт від Сергія Денисова

Імеретинський сир — дуже смачні ласощі для всієї родини! Якщо ви ніколи не готували імеретинський сир у домашніх умовах, — учіться! Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розповів, як правильно приготувати імеретинський сир. Детальніше — в матеріалі!

Проціджуємо 10 л парного молока через стерильну марлю і ставимо в тепле місце.

Додаємо пепсин і розмішуємо. В ідеалі, замість пепсину краще додати сичуг (залозистий шлунок жуйних, з якого виділяється фермент для виготовлення сиру).

Після цього в молоці починає потихеньку утворюватися сирна маса, яку акуратно збираємо і викладаємо в друшляк, обов’язково з плоским дном.

Далі солимо масу і даємо стікати кілька днів. Через 2—3 дні сир буде готовий!