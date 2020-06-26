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Імеретинський сир: рецепт від Сергія Денисова

26.06.2020

Імеретинський сир — дуже смачні ласощі для всієї родини! Якщо ви ніколи не готували імеретинський сир у домашніх умовах, —  учіться! Переможець «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розповів, як правильно приготувати імеретинський сир. Детальніше —  в матеріалі!

Інгредієнти: ⠀

  • парне молоко — 10 л
  • пепсин — 50—70 мл
  • сіль великого помолу

Спосіб приготування:

  1. Проціджуємо 10 л парного молока через стерильну марлю і ставимо в тепле місце.
  2. Додаємо пепсин і розмішуємо. В ідеалі, замість пепсину краще додати сичуг (залозистий шлунок жуйних, з якого виділяється фермент для виготовлення сиру).
  3. Після цього в молоці починає потихеньку утворюватися сирна маса, яку акуратно збираємо і викладаємо в друшляк, обов’язково з плоским дном.
  4. Далі солимо масу і даємо стікати кілька днів. Через 2—3 дні сир буде готовий!
  5. Для зберігання сиру використовуємо цатхі або розсіл: змішуємо 1 л води, по 1 ст. л. цукру і солі. Зберігаємо в скляному посуді з кришкою в розсолі, а якщо поставити в тепле місце, то в сирі утворюються дірочки.

Смачного!

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