Безглютеновий і безлактозний «Наполеон»: рецепт тіста від Анастасії Кобиляцької
25.06.2020
Приготувати безглютеновий і безлактозний десерт ― не так важко, як здається! Учасниця «МастерШеф. Професіонали»-2 Настя Кобиляцька розповіла, як зробити тісто для «Наполеона» смачним, безлактозним і безглютеновим. Детальніше ― далі в матеріалі!
Інгредієнти:
- Вода (крижана) ― 125 мл
- Какао-масло (натерти на тертці) ― 100 г
- Борошно кукурудзяне ― 100 г
- Крохмаль кукурудзяний ― 100 г
- Оцет ― 2 ст. л.
- Яйце ― 1 шт.
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти для тіста замісити, розкачати 7 коржів і заморозити.
- Випікати так само, як і коржі для звичайного «Наполеона».
- Коржі охолодити і змастити горіховим кремом.
Смачного!
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