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Безглютеновий і безлактозний «Наполеон»: рецепт тіста від Анастасії Кобиляцької

25.06.2020

Приготувати безглютеновий і безлактозний десерт ― не так важко, як здається! Учасниця «МастерШеф. Професіонали»-2 Настя Кобиляцька розповіла, як зробити тісто для «Наполеона» смачним, безлактозним і безглютеновим. Детальніше ― далі в матеріалі!

Інгредієнти:

  • Вода (крижана) ― 125 мл
  • Какао-масло (натерти на тертці) ― 100 г
  • Борошно кукурудзяне ― 100 г
  • Крохмаль кукурудзяний ― 100 г
  • Оцет ― 2 ст. л.
  • Яйце ― 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти для тіста замісити, розкачати 7 коржів і заморозити.
  2. Випікати так само, як і коржі для звичайного «Наполеона».
  3. Коржі охолодити і змастити горіховим кремом.

Смачного!

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