Абрикосовий пиріг: рецепт від Катерини Пєскової
25.06.2020
Абрикосовий пиріг – чудовий літній десерт, який точно смакуватиме ласунам. Своїм рецептом приготування поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова. Покроковий рецепт абрикосового пирога читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- цукор – 50 г
- абрикоси – 200 г
- ром – 20 г
- вершкове масло – 200 г
- цукор – 200 г
- яйця – 4 шт.
- борошно – 250 г
- розпушувач – 8 г
- абрикоси – 200 г
- мигдальні пелюстки – 30 г
Приготування:
- Робимо карамель. На розігріту сковороду висипаємо 50 г цукру. Щойно з’являється перша ділянка розтопленого цукру, вмішуємо ще не розтоплені залишки цукру.
- Нарізаємо абрикоси, очищаємо їх від кісточок.
- У розтоплену карамель додаємо абрикоси і залишаємо на маленькому вогні.
- Вершкове масло змішуємо з цукром і збиваємо блендером.
- До абрикосів у карамелі доливаємо ром. На високій температурі спирт відразу почне випаровуватися і буде характерний звук шипіння. Знімаємо з вогню і проціджуємо.
- В олійно-цукрову масу додаємо 4 яйця і збиваємо. Туди ж засипаємо 200 г борошна і розпушувач.
- В отримане тісто додаємо абрикоси і трохи збиваємо блендером, після чого перемішуємо ложкою.
- Виливаємо тісто в форму. Зверху хаотично висипаємо 200 г нарізаних абрикосів і посипаємо мигдальними пелюстками.
- Ставимо у духовку на 60–70 хвилин.
Смачного!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=