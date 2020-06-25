Абрикосовий пиріг – чудовий літній десерт, який точно смакуватиме ласунам. Своїм рецептом приготування поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова. Покроковий рецепт абрикосового пирога читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Робимо карамель. На розігріту сковороду висипаємо 50 г цукру. Щойно з’являється перша ділянка розтопленого цукру, вмішуємо ще не розтоплені залишки цукру.

Нарізаємо абрикоси, очищаємо їх від кісточок.

У розтоплену карамель додаємо абрикоси і залишаємо на маленькому вогні.

Вершкове масло змішуємо з цукром і збиваємо блендером.

До абрикосів у карамелі доливаємо ром. На високій температурі спирт відразу почне випаровуватися і буде характерний звук шипіння. Знімаємо з вогню і проціджуємо.

В олійно-цукрову масу додаємо 4 яйця і збиваємо. Туди ж засипаємо 200 г борошна і розпушувач.

В отримане тісто додаємо абрикоси і трохи збиваємо блендером, після чого перемішуємо ложкою.

Виливаємо тісто в форму. Зверху хаотично висипаємо 200 г нарізаних абрикосів і посипаємо мигдальними пелюстками.