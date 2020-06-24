Гаспачо: рецепт від Ектора Хіменес-Браво
24.06.2020
Гаспачо – це легкий холодний суп із перетертих в пюре свіжих овочів. Ця страва іспанської кухні дуже смачна, швидка у приготуванні та ідеальна в спеку. Ведучий проєкту «МастерШеф. Професіонали» Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати гаспачо. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
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Гаспачо: рецеп приготування
Складові:
- Помідори – 1 кг
- Болгарський перець – 1 шт.
- Огірок – 4 середні або 1 великий
- Часник – 4 великі зубчики
- Червоний винний або хересний оцет (можна яблучний) – 2 ч. л.
- Оливкова олія – 4 ст. л.
- Сіль і мелений чорний перець – за смаком
- Листочки базиліка – за бажанням
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Спосіб приготування:
- Очистити огірки від шкірки, нарізати кубиками.
- У перця видалити плодоніжки, насіння та нарізати шматочками.
- На помідорах хрест-навхрест зробити надрізи й покласти в каструлю з окропом. Витримати помідори 2–3 хвилини. Потім злити окріп і залити холодною водою. Зняти з помідорів шкірку та плодоніжки, а м’якоть нарізати на шматочки.
- Огірки, перець і помідори скласти у глибоку миску. Додати часник, оцет, олію, сіль і перець за смаком. Блендером подрібнити до стану пюре.
- Поставити суп в холодильник мінімум на півгодини.
- Перед подачею на стіл скропити гаспачо в тарілках оливковою олією.
Смачного!
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