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Лобіо: рецепт від Сергія Денисова

22.06.2020

Побалувати себе смачним домашнім лобіо ― просто. Особливо на карантині! Учасник «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розповів, як приготувати дуже смачне лобіо в домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!

Інгредієнти:

  • квасоля ― 500 г
  • кінза
  • сіль
  • часник
  • ріпчаста цибуля
  • селера
  • аджика
  • лавровий лист
  • білий винний оцет

Спосіб приготування:

  1. Беремо будь-який улюблений сорт квасолі і замочуємо на ніч.
  2. Вранці воду зливаємо і заливаємо холодною водою. Даємо закипіти і зменшуємо до середнього вогню.
  3. Беремо кінзу, сіль, часник і розтираємо в ступці.
  4. Коли квасоля зварилася, потрібно трохи пом’яти боби: густина може бути будь-якою, кому яка подобається, головне ― не перетворюйте на суп.
  5. Додаємо сиру дрібно нарізану цибулю з пореєм і варимо ще хвилин 20.
  6. Потім додаємо часникову суміш і селеру.
  7. Потрібно ще додати аджику, чорний перець, лавровий лист і залишити страву на 10 хв. насичуватися.
  8. Вимикаємо вогонь і не чіпаємо 5―10 хв., а потім вливаємо білий винний оцет.
  9. Беремо гарячий корж, зачерпуємо ароматну квасолю, відкушуємо хрустку гурійську капусту і додаємо трохи вогнику у вигляді маринованого гостренького перцю, шматочок редиски, все це вприкуску зі свіжою зеленню!

Смачного!

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