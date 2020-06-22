Лобіо: рецепт від Сергія Денисова
22.06.2020
Побалувати себе смачним домашнім лобіо ― просто. Особливо на карантині! Учасник «МастерШеф»-9 Сергій Денисов розповів, як приготувати дуже смачне лобіо в домашніх умовах. Детальніше ― в матеріалі!
Інгредієнти:
- квасоля ― 500 г
- кінза
- сіль
- часник
- ріпчаста цибуля
- селера
- аджика
- лавровий лист
- білий винний оцет
Спосіб приготування:
- Беремо будь-який улюблений сорт квасолі і замочуємо на ніч.
- Вранці воду зливаємо і заливаємо холодною водою. Даємо закипіти і зменшуємо до середнього вогню.
- Беремо кінзу, сіль, часник і розтираємо в ступці.
- Коли квасоля зварилася, потрібно трохи пом’яти боби: густина може бути будь-якою, кому яка подобається, головне ― не перетворюйте на суп.
- Додаємо сиру дрібно нарізану цибулю з пореєм і варимо ще хвилин 20.
- Потім додаємо часникову суміш і селеру.
- Потрібно ще додати аджику, чорний перець, лавровий лист і залишити страву на 10 хв. насичуватися.
- Вимикаємо вогонь і не чіпаємо 5―10 хв., а потім вливаємо білий винний оцет.
- Беремо гарячий корж, зачерпуємо ароматну квасолю, відкушуємо хрустку гурійську капусту і додаємо трохи вогнику у вигляді маринованого гостренького перцю, шматочок редиски, все це вприкуску зі свіжою зеленню!
Смачного!
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