Гаспачо: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

Гаспачо — це легкий холодний суп з перетертих в пюре свіжих овочів. Ця страва іспанської кухні дуже смачна, швидка в приготуванні, корисна та ідеальна у спеку. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський, він же Пава, розповів, як приготувати гаспачо. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

помідори — 450 г

цибуля ріпчаста — 1 шт.

перець болгарський (червоний) — 1 шт.

огірок свіжий — 1 шт.

винний оцет — 4 ст. л. (за смаком)

оливкова олія — ​​4 ст. л.

часник — 2 зубчики

м’якоть свіжого хліба — 100 г

базилік — 1 гілочка

соус табаско — за смаком (якщо немає, то перець чилі свіжий)

сіль

Інгредієнти для сальси з овочів:

огірок — 1 шт.

болгарський перець — 1/4 шт.

цибуля кримська (фіолетова/біла) — 1/2 шт.

базилік

Приготування:

Наріжте на невеликі шматочки всі інгредієнти і перекладіть в комбайн або блендер, подрібніть до стану пюре. Перетираємо масу через сито. Якщо ваш гаспачо надто густий, розбавте його холодним курячим бульйоном, томатним соком або ж водою. Посоліть, поперчіть і поставте в холодильник охолоджуватися. В окремій ємності нарізаємо дрібними кубиками очищений від шкірки і насіння огірок, болгарський перець, кримську цибулю, додаємо дрібку цукру, дрібку солі, оливкову олію, дрібно нарізаний базилік і перемішуємо. Дістаємо гаспачо з холодильника, наливаємо в тарілку. У центр кладемо 2 ст. л. сальси з овочів, прикрашаємо листям базиліка і краплями оливкової олії.

Смачного!

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