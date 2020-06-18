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Рецепт приготування качки від Володимира Ярославського

18.06.2020

Давно ламали голову над тим, як легко і смачно замаринувати та запекти качку? Секрет приготування неймовірної качки нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • 75 г діжонської гірчиці 
  • 60 г меду
  • Сіль і перець 
  • 5 невеликих зелених яблук Симиренка 
  • 5 невеликих картоплин 
  • 1 качка 

Спосіб приготування: 

  1. Для маринаду змішуємо мед, гірчицю, сіль і перець.
  2. Качку промиваємо, висушуємо рушником, натираємо маринадом і ставимо на ніч (можна й на дві) просолитися.
  3. Робимо з фольги «човник» і кладемо в нього качку ― щоб у процесі запікання не витікав на деко сік.
  4. Чистимо яблука, ріжемо на скибки. Теж змащуємо трохи маринадом, частину кладемо всередину качки, а частину ― поряд із тушкою.
  5. Картоплю чистимо, розрізаємо навпіл і підкладаємо під качку. 
  6. Крила ― в ідеалі останню частину відрізати, а ніжки за бажання можна обв’язати шпагатом ― щоб було красиво. Можна додати трав: чебрецю і розмарину. 
  7. Зверху закриваємо качку фольгою і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину. Потім робимо температуру 130 градусів і ще готуємо 2 години.
  8. Знімаємо верхню фольгу, поливаємо тушку соком, що витік із неї, піднімаємо температуру до 180 і доводимо до рум’яної скоринки.

Смачного!

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