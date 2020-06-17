Фрикасе з рапанів: рецепт від Івана Мілановича

Якщо ви давно мріяли приготувати страву високої кухні в домашніх умовах, але переживали за результат ― не біда. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович розповів, як приготувати фрикасе з рапанів легко і швидко. Детальніше читайте в матеріалі. ⠀

Інгредієнти: ⠀

Рапани ― 500 г

Печериці ― 300 г

Цибуля ріпчаста або шалот ― 80 г

Часник ― 10 г

Вершки 20 ― 25% ― 150 мл

Базилік свіжий ― кілька гілочок

Біле сухе вино ― 150 мл

Мускатний горіх ― щіпка

Цукор ― кілька щіпок

Сіль, перець ― за смаком

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю і часник. Відправте на розігріту з олією сковорідку. Обсмажуйте, постійно помішуючи, на помірному вогні кілька хвилин, до прозорості. Цибуля і часник не повинні пожовтіти. Потім влийте вино і випарюйте на великому вогні практично до повного випаровування вологи. Зменшіть вогонь і додайте печериці. Обсмажуйте ще 5 ― 6 хвилин, помішуючи. Введіть вершки і тушкуйте ще 7 ― 8 хвилин після закипання. Якщо основа виходить занадто рідкою, упарюйте до потрібної консистенції. Ретельно очистіть рапанів! На них не має залишитися щільного панцира, прожилок і перетинок. Це важливо, щоб рапани вийшли ніжними і м’якими. Введіть рапанів разом з подрібненими листочками базиліку і тушкуйте ще 2 ― 3 хвилини на середньому вогні. Вимкніть! Наостанок додайте мускатний горіх, цукор і доведіть до смаку сіллю і перцем. Дайте готовому фрикасе настоятися 7 ― 10 хвилин перед подаванням. Страва ідеальна як у самостійному вигляді, так і з пастою, рисом або картоплею.

Смачного!

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