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Фрикасе з рапанів: рецепт від Івана Мілановича

17.06.2020

Якщо ви давно мріяли приготувати страву високої кухні в домашніх умовах, але переживали за результат ― не біда. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович розповів, як приготувати фрикасе з рапанів легко і швидко. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти: ⠀

  • Рапани 500 г
  • Печериці 300 г
  • Цибуля ріпчаста або шалот 80 г
  • Часник 10 г
  • Вершки 2025% 150 мл
  • Базилік свіжий кілька гілочок
  • Біле сухе вино 150 мл
  • Мускатний горіх щіпка
  • Цукор кілька щіпок
  • Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю і часник. Відправте на розігріту з олією сковорідку.
  2. Обсмажуйте, постійно помішуючи, на помірному вогні кілька хвилин, до прозорості. Цибуля і часник не повинні пожовтіти.
  3. Потім влийте вино і випарюйте на великому вогні практично до повного випаровування вологи.
  4. Зменшіть вогонь і додайте печериці. Обсмажуйте ще 56 хвилин, помішуючи.
  5. Введіть вершки і тушкуйте ще 78 хвилин після закипання. Якщо основа виходить занадто рідкою, упарюйте до потрібної консистенції.
  6. Ретельно очистіть рапанів! На них не має залишитися щільного панцира, прожилок і перетинок. Це важливо, щоб рапани вийшли ніжними і м’якими.
  7. Введіть рапанів разом з подрібненими листочками базиліку і тушкуйте ще 23 хвилини на середньому вогні. Вимкніть!
  8. Наостанок додайте мускатний горіх, цукор і доведіть до смаку сіллю і перцем. Дайте готовому фрикасе настоятися 710 хвилин перед подаванням.
  9. Страва ідеальна як у самостійному вигляді, так і з пастою, рисом або картоплею.

Смачного!

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