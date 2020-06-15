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Прості і смачні оладки: рецепт від Ольги Мартиновської

15.06.2020

Не знаєте, що приготувати на сніданок? Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська вирішила це питання за вас! Покроковий рецепт приготування простих і смачних оладок від Ольги Мартиновської ― читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • 2 великих курячих яйця
  • 1 стакан вівсяного (або будь-якого іншого) молока
  • 1 стакан цільнозернового борошна
  • 1 стакан звичайного борошна
  • 1 кавова ложка соди
  • 1 кавова ложка розпушувача
  • 1 щіпка солі
  • 2 столові ложки чорниці
  • 2 столові ложки (без гірки) цукру

Спосіб приготування:

  1. Усе перемішати до однорідності.
  2. Чорницю з цукром краще додати наприкінці перемішування, бо вона легко може пошкодитися в процесі і дасть багато соку, який буде пригорати.
  3. На середньому вогні нагріти тефлонову сковороду, тісто викладати великою ложкою. На одному боці готувати доти, доки не з’являться великі пухирці.
  4. Перевернути і готувати ще півтори―дві хвилини на слабкому вогні. Оладки виходять товсті, пухкі і добре пропечені всередині.

Смачного!

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