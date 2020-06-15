Прості і смачні оладки: рецепт від Ольги Мартиновської

Не знаєте, що приготувати на сніданок? Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська вирішила це питання за вас! Покроковий рецепт приготування простих і смачних оладок від Ольги Мартиновської ― читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

2 великих курячих яйця

1 стакан вівсяного (або будь-якого іншого) молока

1 стакан цільнозернового борошна

1 стакан звичайного борошна

1 кавова ложка соди

1 кавова ложка розпушувача

1 щіпка солі

2 столові ложки чорниці

2 столові ложки (без гірки) цукру

Спосіб приготування:

Усе перемішати до однорідності. Чорницю з цукром краще додати наприкінці перемішування, бо вона легко може пошкодитися в процесі і дасть багато соку, який буде пригорати. На середньому вогні нагріти тефлонову сковороду, тісто викладати великою ложкою. На одному боці готувати доти, доки не з’являться великі пухирці. Перевернути і готувати ще півтори―дві хвилини на слабкому вогні. Оладки виходять товсті, пухкі і добре пропечені всередині.

Смачного!

Більше на тему: Оладки з кабачків: 5 смачних рецептів від Юлії Проходи

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.