Прості і смачні оладки: рецепт від Ольги Мартиновської
15.06.2020
Не знаєте, що приготувати на сніданок? Суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Ольга Мартиновська вирішила це питання за вас! Покроковий рецепт приготування простих і смачних оладок від Ольги Мартиновської ― читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- 2 великих курячих яйця
- 1 стакан вівсяного (або будь-якого іншого) молока
- 1 стакан цільнозернового борошна
- 1 стакан звичайного борошна
- 1 кавова ложка соди
- 1 кавова ложка розпушувача
- 1 щіпка солі
- 2 столові ложки чорниці
- 2 столові ложки (без гірки) цукру
Спосіб приготування:
- Усе перемішати до однорідності.
- Чорницю з цукром краще додати наприкінці перемішування, бо вона легко може пошкодитися в процесі і дасть багато соку, який буде пригорати.
- На середньому вогні нагріти тефлонову сковороду, тісто викладати великою ложкою. На одному боці готувати доти, доки не з’являться великі пухирці.
- Перевернути і готувати ще півтори―дві хвилини на слабкому вогні. Оладки виходять товсті, пухкі і добре пропечені всередині.
Смачного!
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