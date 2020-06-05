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Квіти цукіні: рецепт від Володимира Ярославського

05.06.2020

Квіти цукіні смачна літня страва. Є безліч способів їх приготування. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський. Як приготувати квіти цукіні? Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Цветы цукини: рецепт

«Я так і не скажу відразу, звідки вся історія почалася. Але для мене квіти цукіні з’явилися в Італії. Там вони у продажу з весни до осені, найбільші гарбузові. Різних сортів і розмірів, їх використовують і як просто начинку для піци, як чипси в ресторанах і як окрему страву» розповів Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

  • квіти цукіні 10 шт.
  • цибуля ріпчаста 50 г
  • масло вершкове 20 г
  • шпинат 250 г
  • рикота 250 г
  • пармезан 50 г

Приготування:

  1. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
  2. Обсмажуємо на вершковому маслі до злегка золотистого кольору. Додаємо порізаний крупно шпинат і злегка обсмажуємо.
  3. Додаємо сіль і чорний перець за смаком.
  4. Рикоту змішуємо з натертим у пудру пармезаном.
  5. Додаємо вже охолоджений шпинат і перемішуємо.
  6. Квіти цукіні очистити від маточок і тичинок всередині. Наповнюємо фаршем.
  7. Найзручніше це робити кондитерським мішком.
  8. Далі можна робити кляр і обсмажувати у фритюрі. Але мені подобається більше інший варіант квіти посипають сухарями і ще пармезаном, поливають оливковою олією і запікають при 220240 градусах приблизно 4 хвилини до рум’яності.

«Подають квіти з соусом. Ви можете зробити традиційний томатний. Або майонез з в’яленими томатами. Або ще поруч посипати трохи рататуєм як у мене на фото».

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Інгредієнти для традиційного томатного італійського соусу:

  • цибуля ріпчаста 100 г
  • оливкова олія ​​50 г
  • часник 30 г
  • чебрець і розмарин 10 г
  • базилік 25 г
  • томати у власному соку 1 кг

Приготування:

  1. На маслі обсмажуємо довільно нарізану цибулю.
  2. Додаємо часник і трави, потім томати (можна їх попередньо подрібнити блендером).
  3. І на повільному вогні тримаємо приблизно 1 годину. Це потрібно, щоб зникла особлива кислота і з’явилася солодкість. Не випаровуємо, а потрібно саме томити!
  4. Потім все перетираємо.

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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