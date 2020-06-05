Квіти цукіні: рецепт від Володимира Ярославського
Квіти цукіні – смачна літня страва. Є безліч способів їх приготування. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський. Як приготувати квіти цукіні? Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.
«Я так і не скажу відразу, звідки вся історія почалася. Але для мене квіти цукіні з’явилися в Італії. Там вони у продажу з весни до осені, найбільші – гарбузові. Різних сортів і розмірів, їх використовують і як просто начинку для піци, як чипси в ресторанах і як окрему страву» – розповів Володимир Ярославський.
Інгредієнти:
- квіти цукіні – 10 шт.
- цибуля ріпчаста – 50 г
- масло вершкове – 20 г
- шпинат – 250 г
- рикота – 250 г
- пармезан – 50 г
Приготування:
- Цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
- Обсмажуємо на вершковому маслі до злегка золотистого кольору. Додаємо порізаний крупно шпинат і злегка обсмажуємо.
- Додаємо сіль і чорний перець за смаком.
- Рикоту змішуємо з натертим у пудру пармезаном.
- Додаємо вже охолоджений шпинат і перемішуємо.
- Квіти цукіні очистити від маточок і тичинок всередині. Наповнюємо фаршем.
- Найзручніше це робити кондитерським мішком.
- Далі можна робити кляр і обсмажувати у фритюрі. Але мені подобається більше інший варіант – квіти посипають сухарями і ще пармезаном, поливають оливковою олією і запікають при 220–240 градусах приблизно 4 хвилини до рум’яності.
«Подають квіти з соусом. Ви можете зробити традиційний томатний. Або майонез з в’яленими томатами. Або ще поруч посипати трохи рататуєм – як у мене на фото».
Інгредієнти для традиційного томатного італійського соусу:
- цибуля ріпчаста – 100 г
- оливкова олія – 50 г
- часник – 30 г
- чебрець і розмарин – 10 г
- базилік – 25 г
- томати у власному соку – 1 кг
Приготування:
- На маслі обсмажуємо довільно нарізану цибулю.
- Додаємо часник і трави, потім томати (можна їх попередньо подрібнити блендером).
- І на повільному вогні тримаємо приблизно 1 годину. Це потрібно, щоб зникла особлива кислота і з’явилася солодкість. Не випаровуємо, а потрібно саме томити!
- Потім все перетираємо.
Смачного!
Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova