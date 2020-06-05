Сир «Філадельфія»: рецепт від Володимира Ярославського
05.06.2020
У домашніх умовах зробити сир «Філадельфія» смачним і ніжним – дуже важко. Про властивості й тонкощі приготування справжнього сиру «Філадельфія» нам розповів суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- 350 г грецького йогурту (10%)
- 270 г сметани (20%)
- 5 г солі
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти змішайте в мисці.
- Складіть марлю вчетверо, застеліть нею сито, викладіть масу, акуратно закрийте і трохи загорніть краї.
- Сито з масою поставте в холодильник, під плівку і невеликий прес.
- Через 12-18 годин у вас вийде справжній сир «Філадельфія»!
Смачного!
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