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Перепілка в апельсиновій глазурі: рецепт від Івана Мілановича

03.06.2020

Перепілка  це не тільки ніжне і дуже дієтичне м’ясо, а ще й виграшна презентація на тарілці. Та як правильно приготувати перепілку, щоб не зіпсувати ніжне м’ясо? На це запитання нам відповів переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Він поділився своїми секретами ідеального приготування перепілки в помаранчевій глазурі. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти: ⠀

  • Тушка перепілки — 2 шт.
  • Батат — 120 г
  • Брюссельська капуста — 120 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Бодян — 1 зірочка
  • Кориця — 1 паличка
  • Гвоздика — 5 бутонів
  • Вершки 20% — 50 мл
  • Сіль, цукор, перець чорний — за смаком
  • Чебрець — кілька гілочок
  • Редька — для прикраси і подачі
  • Мікрогрін

Спосіб приготування:

  1. Розріжте перепілку по спинці, вирізавши хребет. Розкрийте тушку, як для курчати табака. Ретельно вичистіть нутрощі. Зріжте дві крайні фаланги крила і підріжте основи ніжок (вони можуть підгорати).
  2. Обсмажте перепілку на великому вогні з двох боків, кинувши в олію кілька гілочок чебрецю для аромату. Приправте сіллю і перцем.
  3. Доведіть перепілку до готовності в духовці на 180 градусах (приблизно 15 хвилин). Якщо хочете отримати ніжне м’ясо, використовуйте щуп або термометр. Температура готової перепілки всередині має бути 68-70 градусів. ⠀
  4. Для глазурі вичавіть сік апельсина. Додайте трохи води (кілька столових ложок) і поставте на вогонь з паличкою кориці, бодяном і гвоздикою. Проваріть на малому вогні близько 7-8 хвилин. Додайте столову ложку цукру (без гірки).
  5. Для крему відваріть батат до повної готовності. Протріть через сито, додайте вершки і подрібнені листочки чебрецю (зовсім трохи). Поставте на вогонь і проваріть хвилину. Доведіть до смаку сіллю і перцем.
  6. Брюссельську капусту відваріть у підсоленій воді до готовності так, щоб вона залишилася трохи хрусткою всередині.
  7. Оформіть подачу, додавши слайси свіжої редьки, апельсина і мікрогрін.

Смачного!

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