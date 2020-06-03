Перепілка в апельсиновій глазурі: рецепт від Івана Мілановича

Перепілка — це не тільки ніжне і дуже дієтичне м’ясо, а ще й виграшна презентація на тарілці. Та як правильно приготувати перепілку, щоб не зіпсувати ніжне м’ясо? На це запитання нам відповів переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Він поділився своїми секретами ідеального приготування перепілки в помаранчевій глазурі. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти: ⠀

Тушка перепілки — 2 шт.

Батат — 120 г

Брюссельська капуста — 120 г

Апельсин — 1 шт.

Бодян — 1 зірочка

Кориця — 1 паличка

Гвоздика — 5 бутонів

Вершки 20% — 50 мл

Сіль, цукор, перець чорний — за смаком

Чебрець — кілька гілочок

Редька — для прикраси і подачі

Мікрогрін

Спосіб приготування:

Розріжте перепілку по спинці, вирізавши хребет. Розкрийте тушку, як для курчати табака. Ретельно вичистіть нутрощі. Зріжте дві крайні фаланги крила і підріжте основи ніжок (вони можуть підгорати). Обсмажте перепілку на великому вогні з двох боків, кинувши в олію кілька гілочок чебрецю для аромату. Приправте сіллю і перцем. Доведіть перепілку до готовності в духовці на 180 градусах (приблизно 15 хвилин). Якщо хочете отримати ніжне м’ясо, використовуйте щуп або термометр. Температура готової перепілки всередині має бути 68-70 градусів. ⠀ Для глазурі вичавіть сік апельсина. Додайте трохи води (кілька столових ложок) і поставте на вогонь з паличкою кориці, бодяном і гвоздикою. Проваріть на малому вогні близько 7-8 хвилин. Додайте столову ложку цукру (без гірки). Для крему відваріть батат до повної готовності. Протріть через сито, додайте вершки і подрібнені листочки чебрецю (зовсім трохи). Поставте на вогонь і проваріть хвилину. Доведіть до смаку сіллю і перцем. Брюссельську капусту відваріть у підсоленій воді до готовності так, щоб вона залишилася трохи хрусткою всередині. Оформіть подачу, додавши слайси свіжої редьки , апельсина і мікрогрін.

Смачного!

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