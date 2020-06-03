Перепілка в апельсиновій глазурі: рецепт від Івана Мілановича
03.06.2020
Перепілка — це не тільки ніжне і дуже дієтичне м’ясо, а ще й виграшна презентація на тарілці. Та як правильно приготувати перепілку, щоб не зіпсувати ніжне м’ясо? На це запитання нам відповів переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Він поділився своїми секретами ідеального приготування перепілки в помаранчевій глазурі. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти: ⠀
- Тушка перепілки — 2 шт.
- Батат — 120 г
- Брюссельська капуста — 120 г
- Апельсин — 1 шт.
- Бодян — 1 зірочка
- Кориця — 1 паличка
- Гвоздика — 5 бутонів
- Вершки 20% — 50 мл
- Сіль, цукор, перець чорний — за смаком
- Чебрець — кілька гілочок
- Редька — для прикраси і подачі
- Мікрогрін
Спосіб приготування:
- Розріжте перепілку по спинці, вирізавши хребет. Розкрийте тушку, як для курчати табака. Ретельно вичистіть нутрощі. Зріжте дві крайні фаланги крила і підріжте основи ніжок (вони можуть підгорати).
- Обсмажте перепілку на великому вогні з двох боків, кинувши в олію кілька гілочок чебрецю для аромату. Приправте сіллю і перцем.
- Доведіть перепілку до готовності в духовці на 180 градусах (приблизно 15 хвилин). Якщо хочете отримати ніжне м’ясо, використовуйте щуп або термометр. Температура готової перепілки всередині має бути 68-70 градусів. ⠀
- Для глазурі вичавіть сік апельсина. Додайте трохи води (кілька столових ложок) і поставте на вогонь з паличкою кориці, бодяном і гвоздикою. Проваріть на малому вогні близько 7-8 хвилин. Додайте столову ложку цукру (без гірки).
- Для крему відваріть батат до повної готовності. Протріть через сито, додайте вершки і подрібнені листочки чебрецю (зовсім трохи). Поставте на вогонь і проваріть хвилину. Доведіть до смаку сіллю і перцем.
- Брюссельську капусту відваріть у підсоленій воді до готовності так, щоб вона залишилася трохи хрусткою всередині.
- Оформіть подачу, додавши слайси свіжої редьки, апельсина і мікрогрін.
Смачного!
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