Ананасові равіолі з рікотою і кавовою ікрою від Саші Шульги
03.06.2020
Ананасові равіолі з рікотою і кавовою ікрою — вишукана на смак і вигляд страва, гідна високої кухні. Проте готувати її можна і в домашніх умовах. Покроковий рецепт приготування ананасових равіолей з рікотою і кавовою ікрою від учасника «МастерШеф» Саші Шульги знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Ананас — 1 шт.
- Мінеральна вода — 300 мл
- Цукор — 150 г
- Рікота, змішана з цукром — 200 г
- Мелена кава — 60 г
- Альгінова кислота — 1,5 г
- Мінеральна вода — 500 мл
- Альгінат кальцію — 2,5 г
- Родзинки — 20 г
- Кедрові горіхи
- Тости
- Мікрогрін
- Їстівні квіти — 20 г
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Приготування:
- Нарізати ананас на 20 тонких слайсів.
- Зробити сироп з цукру і води, потім вилити цей сироп на слайси ананасу.
- Через 10—15 хвилин прибрати слайси з сиропу. А сам сироп зберегти.
- Викласти рікоту на слайси ананасу, накрити зверху слайсами і зробити форму равіолей.
- Перетерти через сито ананас із сиропом.
- Приготувати кавову ікру. Заварити еспресо і процідити через дрібне сито. Додати туди альгінову кислоту, альгінат кальцію і мінеральну воду. Капнути за допомогою піпетки кілька крапель кави у воду, щоб отримати маленькі кульки.
- Зробити презентацію, використовуючи родзинки, мікрогрін, квіти.
Смачного!
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