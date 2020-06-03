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Ананасові равіолі з рікотою і кавовою ікрою від Саші Шульги

03.06.2020

Ананасові равіолі з рікотою і кавовою ікрою вишукана на смак і вигляд страва, гідна високої кухні. Проте готувати її можна і в домашніх умовах. Покроковий рецепт приготування ананасових равіолей з рікотою і кавовою ікрою від учасника «МастерШеф» Саші Шульги знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Ананас — 1 шт.
  • Мінеральна вода — 300 мл
  • Цукор — 150 г
  • Рікота, змішана з цукром — 200 г
  • Мелена кава — 60 г
  • Альгінова кислота — 1,5 г
  • Мінеральна вода — 500 мл
  • Альгінат кальцію — 2,5 г
  • Родзинки — 20 г
  • Кедрові горіхи
  • Тости
  • Мікрогрін
  • Їстівні квіти — 20 г

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Приготування:

  1. Нарізати ананас на 20 тонких слайсів.
  2. Зробити сироп з цукру і води, потім вилити цей сироп на слайси ананасу.
  3. Через 10—15 хвилин прибрати слайси з сиропу. А сам сироп зберегти.
  4. Викласти рікоту на слайси ананасу, накрити зверху слайсами і зробити форму равіолей.
  5. Перетерти через сито ананас із сиропом.
  6. Приготувати кавову ікру. Заварити еспресо і процідити через дрібне сито. Додати туди альгінову кислоту, альгінат кальцію і мінеральну воду. Капнути за допомогою піпетки кілька крапель кави у воду, щоб отримати маленькі кульки.
  7. Зробити презентацію, використовуючи родзинки, мікрогрін, квіти.

Смачного!

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