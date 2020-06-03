Ананасові равіолі з рікотою і кавовою ікрою — вишукана на смак і вигляд страва, гідна високої кухні. Проте готувати її можна і в домашніх умовах. Покроковий рецепт приготування ананасових равіолей з рікотою і кавовою ікрою від учасника «МастерШеф» Саші Шульги знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Ананас — 1 шт.

Мінеральна вода — 300 мл

Цукор — 150 г

Рікота, змішана з цукром — 200 г

Мелена кава — 60 г

Альгінова кислота — 1,5 г

Мінеральна вода — 500 мл

Альгінат кальцію — 2,5 г

Родзинки — 20 г

Кедрові горіхи

Тости

Мікрогрін

Їстівні квіти — 20 г

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Приготування:

Нарізати ананас на 20 тонких слайсів. Зробити сироп з цукру і води, потім вилити цей сироп на слайси ананасу. Через 10—15 хвилин прибрати слайси з сиропу. А сам сироп зберегти. Викласти рікоту на слайси ананасу, накрити зверху слайсами і зробити форму равіолей. Перетерти через сито ананас із сиропом. Приготувати кавову ікру. Заварити еспресо і процідити через дрібне сито. Додати туди альгінову кислоту, альгінат кальцію і мінеральну воду. Капнути за допомогою піпетки кілька крапель кави у воду, щоб отримати маленькі кульки. Зробити презентацію, використовуючи родзинки, мікрогрін, квіти.

Смачного!

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