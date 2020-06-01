Досі думаєте, що щось смачненьке до чаю занадто калорійне? Тоді ми розвіємо ваші страхи! Фіналістка «МастерШеф»-5 Катерина Велика поділилася рецептом смачного полуничного тірамісу з фісташками і ваніллю. Нагадуємо, що полуниця має 33 калорії в 100 грамах. Тому не бійтеся набрати вагу, а насолоджуйтеся смачним десертом. Докладний рецепт в матеріалі.

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Інгредієнти:

маскарпоне (можна замінити вершковим сиром) – 500 г

цукрова пудра – 150 г

яйця – 7 шт.

полуниця – 700 г

печиво савоярді – 500 г

фісташки очищені несолоні (можна замінити вашими улюбленими горішками) – 100 г

ваніль – 1 стручок

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Приготування:

Відокремлюємо жовтки від білків. Збиваємо жовтки зі 100 г цукру. Додаємо маскарпоне і збиваємо до однорідності на низькій швидкості. Окремо збиваємо білки з дрібкою солі до піків. Занурювальним блендером пюруємо полуницю з цукровою пудрою і ваніллю (ви можете зробити один великий торт або приготувати десерт порційно). Спочатку викладаємо шар крему, потім шар печива і шар полуничного пюре. Завершуємо горішками, попередньо подрібненими в кавомолці. Повторюємо шари 2–3 рази. Прикрашаємо м’ятою.

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