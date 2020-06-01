Полуничний тірамісу з фісташками і ваніллю: рецепт від Катерини Великої
01.06.2020
Досі думаєте, що щось смачненьке до чаю занадто калорійне? Тоді ми розвіємо ваші страхи! Фіналістка «МастерШеф»-5 Катерина Велика поділилася рецептом смачного полуничного тірамісу з фісташками і ваніллю. Нагадуємо, що полуниця має 33 калорії в 100 грамах. Тому не бійтеся набрати вагу, а насолоджуйтеся смачним десертом. Докладний рецепт в матеріалі.
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Інгредієнти:
- маскарпоне (можна замінити вершковим сиром) – 500 г
- цукрова пудра – 150 г
- яйця – 7 шт.
- полуниця – 700 г
- печиво савоярді – 500 г
- фісташки очищені несолоні (можна замінити вашими улюбленими горішками) – 100 г
- ваніль – 1 стручок
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Приготування:
- Відокремлюємо жовтки від білків.
- Збиваємо жовтки зі 100 г цукру.
- Додаємо маскарпоне і збиваємо до однорідності на низькій швидкості.
- Окремо збиваємо білки з дрібкою солі до піків.
- Занурювальним блендером пюруємо полуницю з цукровою пудрою і ваніллю (ви можете зробити один великий торт або приготувати десерт порційно).
- Спочатку викладаємо шар крему, потім шар печива і шар полуничного пюре. Завершуємо горішками, попередньо подрібненими в кавомолці.
- Повторюємо шари 2–3 рази.
- Прикрашаємо м’ятою.
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