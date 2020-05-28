Суп-пюре із запечених огірків і молодих кабачків з м’ятою та лаймом – дуже освіжаюча страва із сезонних овочів. Рецептом цього цікавого супу поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування супу-пюре із запечених огірків і молодих кабачків з м’ятою та лаймом читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

огірок – 500 г

молодий кабачок (підійдуть і цукіні) – 500 г

овочевий бульйон (можна використовувати м’ясний) – +/- 1 л

м’ята свіжа – жменя листя

зелений горошок (молодий або свіжоморожений) – 100 – 150 г

лайм (або лимон) – 1 шт.

сіль, чорний перець, цукор, розмарин, оливкова олія

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Приготування:

Огірки і молоді кабачки ріжемо на великі пласти, скроплюємо оливковою олією, додаємо щіпку солі і перцю, пару гілочок живих спецій (чебрець, розмарин, шавлія, естрагон – все що душа забажає, я використовував розмарин) і відправляємо в духовку на 180 градусів. Запікати 15 – 20 хвилин (до напівм’якого стану). Зварити овочевий бульйон (м’ясоїди можуть використовувати курячий або яловичий бульйон – вийде більш насичений смак). Для бульйону підійдуть абсолютно будь-які овочі! У мене була цибуля, морква, броколі, корінь пастернаку, пару зубчиків часнику. Овочевий бульйон готується швидко (30 – 40 хвилин до кипіння м аксимум), м’ясний трохи довше (бульйон можна заморожувати у невеликих ємностях, а не варити щоразу). Запечені овочі дістати з духовки і перебити до однорідності, підливаючи бульйон. Додавайте бульйон потрохи, щоб суп не був надто рідким (у мене пішло +/- 1 л). У суп можна додати кілька столових ложок зеленого горошку – свіжого або мороженого (якщо використовуєте заморожений, попередньо припустіть його на вершковому маслі до повного випаровування рідини). Додати листя м’яти (жменю) і сік лайма (або лимона). Я люблю кислувате, тож у мене пішов цілий лайм. Протираємо через сито і доводимо до смаку: сіль / чорний перець і чайна ложка цукру для контрасту смаку. Суп готовий до подачі! Можна подати з грінками або свіжим багетом.

Смачного!

Джерело: Instagram – milan.i.m

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