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Суп-пюре із запечених огірків і молодих кабачків з м’ятою та лаймом: рецепт від Івана Мілановича

28.05.2020

Суп-пюре із запечених огірків і молодих кабачків з м’ятою та лаймом дуже освіжаюча страва із сезонних овочів. Рецептом цього цікавого супу поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування супу-пюре із запечених огірків і молодих кабачків з м’ятою та лаймом читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • огірок 500 г
  • молодий кабачок (підійдуть і цукіні) 500 г
  • овочевий бульйон (можна використовувати м’ясний) +/- 1 л
  • м’ята свіжа жменя листя
  • зелений горошок (молодий або свіжоморожений) 100150 г
  • лайм (або лимон) 1 шт.
  • сіль, чорний перець, цукор, розмарин, оливкова олія

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Приготування:

  1. Огірки і молоді кабачки ріжемо на великі пласти, скроплюємо оливковою олією, додаємо щіпку солі і перцю, пару гілочок живих спецій (чебрець, розмарин, шавлія, естрагон все що душа забажає, я використовував розмарин) і відправляємо в духовку на 180 градусів.
  2. Запікати 1520 хвилин (до напівм’якого стану).
  3. Зварити овочевий бульйон (м’ясоїди можуть використовувати курячий або яловичий бульйон – вийде більш насичений смак). Для бульйону підійдуть абсолютно будь-які овочі! У мене була цибуля, морква, броколі, корінь пастернаку, пару зубчиків часнику.
  4. Овочевий бульйон готується швидко (3040 хвилин до кипіння максимум), м’ясний трохи довше (бульйон можна заморожувати у невеликих ємностях, а не варити щоразу).
  5. Запечені овочі дістати з духовки і перебити до однорідності, підливаючи бульйон. Додавайте бульйон потрохи, щоб суп не був надто рідким (у мене пішло +/- 1 л).
  6. У суп можна додати кілька столових ложок зеленого горошку – свіжого або мороженого (якщо використовуєте заморожений, попередньо припустіть його на вершковому маслі до повного випаровування рідини).
  7. Додати листя м’яти (жменю) і сік лайма (або лимона). Я люблю кислувате, тож у мене пішов цілий лайм.
  8. Протираємо через сито і доводимо до смаку: сіль / чорний перець і чайна ложка цукру для контрасту смаку.
  9. Суп готовий до подачі! Можна подати з грінками або свіжим багетом.

Смачного!

Джерело: Instagram milan.i.m

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