Суп-пюре із запечених огірків і молодих кабачків з м’ятою та лаймом: рецепт від Івана Мілановича
28.05.2020
Суп-пюре із запечених огірків і молодих кабачків з м’ятою та лаймом – дуже освіжаюча страва із сезонних овочів. Рецептом цього цікавого супу поділився переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович. Покроковий рецепт приготування супу-пюре із запечених огірків і молодих кабачків з м’ятою та лаймом читайте в матеріалі.
Більше на тему: Цибулевий суп: рецепт від Лізи Глінської
Інгредієнти:
- огірок – 500 г
- молодий кабачок (підійдуть і цукіні) – 500 г
- овочевий бульйон (можна використовувати м’ясний) – +/- 1 л
- м’ята свіжа – жменя листя
- зелений горошок (молодий або свіжоморожений) – 100–150 г
- лайм (або лимон) – 1 шт.
- сіль, чорний перець, цукор, розмарин, оливкова олія
Більше на тему: Гаспачо: рецепт від Ектора Хіменес-Браво
Приготування:
- Огірки і молоді кабачки ріжемо на великі пласти, скроплюємо оливковою олією, додаємо щіпку солі і перцю, пару гілочок живих спецій (чебрець, розмарин, шавлія, естрагон – все що душа забажає, я використовував розмарин) і відправляємо в духовку на 180 градусів.
- Запікати 15–20 хвилин (до напівм’якого стану).
- Зварити овочевий бульйон (м’ясоїди можуть використовувати курячий або яловичий бульйон – вийде більш насичений смак). Для бульйону підійдуть абсолютно будь-які овочі! У мене була цибуля, морква, броколі, корінь пастернаку, пару зубчиків часнику.
- Овочевий бульйон готується швидко (30–40 хвилин до кипіння максимум), м’ясний трохи довше (бульйон можна заморожувати у невеликих ємностях, а не варити щоразу).
- Запечені овочі дістати з духовки і перебити до однорідності, підливаючи бульйон. Додавайте бульйон потрохи, щоб суп не був надто рідким (у мене пішло +/- 1 л).
- У суп можна додати кілька столових ложок зеленого горошку – свіжого або мороженого (якщо використовуєте заморожений, попередньо припустіть його на вершковому маслі до повного випаровування рідини).
- Додати листя м’яти (жменю) і сік лайма (або лимона). Я люблю кислувате, тож у мене пішов цілий лайм.
- Протираємо через сито і доводимо до смаку: сіль / чорний перець і чайна ложка цукру для контрасту смаку.
- Суп готовий до подачі! Можна подати з грінками або свіжим багетом.
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ibWFzdGVyY2hlZi5zdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4gLS0+DQo=
PCEtLSA8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2PiAtLT4=