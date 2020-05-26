Сабайон — один з найвідоміших десертів італійської кухні. Десерт з яєчного крему з додаванням вина не залишить нікого байдужим. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський, він же Пава, розповів, як приготувати запечений сабайон з ягодами. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

яйце куряче — 6 шт.

цукор

вершки 30% — 30 мл

ягоди і фрукти — за бажанням

Приготування:

Відокремити білки від жовтків. Збиваємо жовтки з цукром в міксері до білизни протягом 3 — 4 хвилин. Вливаємо вершки. Взбиваємо ще одну хвилину. Розрізаємо полуницю, кладемо в форму для запікання. Додаємо персик, малину, ожину. Поливаємо ягоди сабайоном і ставимо форму на деко. Запікаємо в духовці на гриль-режимі до рум’яної скоринки.

Смачного!

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