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Сабайон з ягодами: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

26.05.2020

Сабайон — один з найвідоміших десертів італійської кухні. Десерт з яєчного крему з додаванням вина не залишить нікого байдужим. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський, він же Пава, розповів, як приготувати запечений сабайон з ягодами. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

Сабайон з ягодами: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

Інгредієнти:

  • яйце куряче 6 шт.
  • цукор
  • вершки 30% 30 мл
  • ягоди і фрукти за бажанням

Приготування:

  1. Відокремити білки від жовтків. Збиваємо жовтки з цукром в міксері до білизни протягом 34 хвилин.
  2. Вливаємо вершки. Взбиваємо ще одну хвилину.
  3. Розрізаємо полуницю, кладемо в форму для запікання.
  4. Додаємо персик, малину, ожину.
  5. Поливаємо ягоди сабайоном і ставимо форму на деко.
  6. Запікаємо в духовці на гриль-режимі до рум’яної скоринки.

Смачного!

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