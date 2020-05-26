Сабайон з ягодами: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
26.05.2020
Сабайон — один з найвідоміших десертів італійської кухні. Десерт з яєчного крему з додаванням вина не залишить нікого байдужим. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський, він же Пава, розповів, як приготувати запечений сабайон з ягодами. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- яйце куряче — 6 шт.
- цукор
- вершки 30% — 30 мл
- ягоди і фрукти — за бажанням
Приготування:
- Відокремити білки від жовтків. Збиваємо жовтки з цукром в міксері до білизни протягом 3—4 хвилин.
- Вливаємо вершки. Взбиваємо ще одну хвилину.
- Розрізаємо полуницю, кладемо в форму для запікання.
- Додаємо персик, малину, ожину.
- Поливаємо ягоди сабайоном і ставимо форму на деко.
- Запікаємо в духовці на гриль-режимі до рум’яної скоринки.
Смачного!
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